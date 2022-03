Un impressionnant convoi de l’armée russe se dirige vers Kiev (+ infos de la nuit)

De nombreux étrangers refoulés à la frontière ukraino-polonaise. En écho à de nombreux récits de traitements différenciés voire explicitement racistes des réfugiés d’origine africaine fuyant le conflit, l’envoyée spéciale de CNN à Shehyni, ville ukrainienne frontalière avec la Pologne, rapporte que seuls les citoyens ukrainiens et européens en quête d’exil sont autorisés à passer la frontière et décrit plusieurs cas précis de discrimination caractérisée. Devant les caméras de la chaîne américaine, plusieurs ressortissants du Ghana, du Cameroun ou du Nigeria, pour la plupart étudiants en Ukraine, racontent leur périple long parfois de dizaines d’heures à travers le pays en proie à l’invasion russe, pour se retrouver empêchés de monter à bord des trains permettant de quitter le pays puis massés à part, sans solution, dans le froid. «On doit trouver une autre manière pour partir, mais ça paraît tellement injuste et frustrant, dit l’un d’entre eux. On nous donne plein d’indications contradictoires. Mais il faut bien tenter de passer quelque part. Cela devient pire chaque jour, on cherche à rejoindre un endroit sûr, et plus le temps file, plus on se sent en danger.»