Un médecin ukrainien a déclaré qu'il avait ordonné à son personnel de castrer les prisonniers de guerre russes parce que ce seraient selon lui des "cafards"

Le Daily Mail a ainsi recueilli un témoignage glaçant d'Un médecin ukrainien qui a ordonné à son personnel de castrer les prisonniers de guerre russes parce que ce seraient selon lui des "cafards". Cette initiative semble venir de lui-même et non de sa hiérarchie, et il est impossible de savoir si ses ordres ont réellement été suivis. Mais ordre a bien été donné.