Une étude à grande échelle révèle un lien étrange entre les antibiotiques et le déclin cognitif

Une étude portant sur 14 542 femmes a mis en évidence un lien encore inexpliqué entre la prise d’antibiotiques pendant au moins deux mois au milieu de la vie et une baisse des scores cognitifs évalués plusieurs années plus tard.

De nombreuses études antérieures ont mis en évidence le lien entre le microbiome intestinal et le cerveau, mais la nature exacte de cette relation n’est pas claire. Cette nouvelle recherche ajoute des points de données supplémentaires dans un domaine d’étude qui en a bien besoin.

« Dans une cohorte de plus de 14 000 femmes, nous avons observé que la prise d’antibiotiques au milieu de la vie était significativement associée à des scores ultérieurs plus faibles pour la cognition globale, l’apprentissage et la mémoire de travail, ainsi que la vitesse psychomotrice et l’attention », écrivent les chercheurs dans leur article.

« À notre connaissance, notre étude représente la première grande étude sur l’utilisation chronique à long terme d’antibiotiques et la cognition ultérieure. »

Les femmes de la cohorte (un projet de recherche sur les maladies chroniques à long terme appelé Nurses’ Health Study) avaient pris des antibiotiques pour diverses raisons, notamment pour des infections respiratoires, des problèmes dentaires, de l’acné et des infections urinaires.

Pour ceux qui prenaient des antibiotiques, la baisse de la puissance cérébrale qui en résultait dans les différentes catégories d’apprentissage, de réponse et de mémoire était équivalente à environ trois ou quatre ans de vieillissement normal, selon les données.