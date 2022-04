24 avril 2022. Voter Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? 

WikiStrike, apolitique, n'est pas là pour vous dire qui voter, nous écrivons librement et de manière factuelle, ainsi, voici ce que nous savons du quinquennat d'Emmanuel Macron ainsi qu'un bref résumé des différentes sorties médiatiques, associatives, syndicales et fondations ainsi que leur positionnement, notons d'avance le règne de la trahison. Pour ce qui est du bulletin à glisser dans l'urne, vous êtes assez grands, n'oubliez pas que le vote est une arme. (WikiStrike)

- 12 avril 2022. La Fondation Abbé Pierre appelle à voter Macron. Son fondateur doit, lui aussi, se retourner dans sa tombe, vu que sa fondation déclare et je cite : "... Nous le savons, les 5 années passées n’ont pas été à la hauteur des enjeux sur le plan de la lutte contre la pauvreté, la précarité, le creusement des inégalités et le mal-logement...". Soit leurs dirigeants sont "maso", soit la vérité est ailleurs... Sans surprises, Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs solidarité, embraye le pas à la décision de la Fondation Abbé Pierre. (3)

- 11 avril 2022. L'immonde journal "le Monde", canard subventionné par nos impôts et par la fondation Gates appelle à voter Macron au second tour. Dans un éditorial publié à cette date, Jérôme Fenoglio, le directeur du quotidien, l'annonce sans détours en évoquant une "responsabilité historique". Le fondateur de ce qui est devenu un instrument de propagande majeur de la doxa gouvernementale, doit, se retourner dans sa tombe.

Si vous hésitez malgré tout, voici la liste des associations, fondations, syndicats et médias qui vous trahissent tous les jours. Boycottez toute cette engeance et arrêtez vos donations, vous ne vous en porterez que mieux. Vous pouvez noter qu'une telle mobilisation n'a pas pu se faire sans un démarchage intensif et accéléré grâce à une multitude d'employés qui ont travaillé d'arrache-pied afin d'obtenir les accords et participations des artistes, sportifs, etc. Beaucoup d'argent investi.

Le plus affligeant est que, malgré ce palmarès sordide, pratiquement toutes les institutions, syndicats et fondations appellent à voter pour lui. La France est bien gangrenée par une caste politico, médiatico, intello, bobo, bien ancrée à ses privilèges. Heureusement qu'une grande majorité des citoyens de ce pays va réfléchir, - je l'espère -, et prendre la bonne décision. A savoir, pas d'abstention et pas une seule voix pour Emmanuel Macron.

Cinq ans de règne sans partages, sans dialogues et sans compassions. Emmanuel Macron a réussi l'exploit insensé de fracturer la société en deux, développant un antagonisme au sein de nombreuses familles et de nombreuses entreprises. Une catastrophe.

- Répression sanglante des gilets jaunes. Pour rappel : 13 morts, 27 personnes ont perdu un œil, plus de 150 blessés graves, plus de 1500 blessés et, cerise sur le gâteau, des gens emprisonnés pour leurs convictions politiques.

- Inflation constante, hausse des taxes, hausse scandaleuse des carburants, de l'énergie, des denrées alimentaires et des matières premières. - La crise sanitaire, comme la guerre en Ukraine, ne sont responsables en rien de la crise économique actuelle -. Il est évident que ces deux crises ne vont pas contribuer à juguler l'inflation, mais comme nous l'avons largement démontré dans notre ouvrage "Le virus et le président", l'effondrement de notre société était déjà bien réelle.

- 15,8 millions de pauvres sur 32 millions d'actifs. Car en France, en dessous de 800 € de revenu par personne, - 1423,31 € pour un couple -, vous êtes considéré comme pauvre. Mais rassurez-vous, à partir de 801 €, vous n'êtes plus considéré comme étant dans le besoin. Le virus et le président. Jean-Loup Izambert et Claude Janvier. IS édition

- 7 personnes sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons financières, à cause du manque de médecins et de structures de soins ou du délai d'attente interminable. Le virus et le président. Jean-Loup Izambert et Claude Janvier. IS édition

Que les partisans et dirigeants de l'UDI, de la LR, du PS et des Verts appellent à voter pour le président sortant, nous en avons l'habitude. Bien au chaud à boire des coupettes avec quelques toasts de foie gras, tout va pour le mieux.

Il faudrait que les abstentionnistes comprennent une bonne fois pour toutes que, par leur faute, les mêmes énarques sont élus depuis plus de 40 ans. S'abstenir c'est maintenir la caste au pouvoir. S'abstenir, c'est trahir vos voisins, vos amis, votre famille et votre pays. L'abstention n'est pas un choix puisqu'il consiste à laisser les autres décider à sa place.

Les fidèles partisans de Jean-Luc Mélenchon devraient se poser des questions concernant un échange de SMS sans équivoque entre Emmanuel Macron et le patron de " La France Soumise". Le préfixe "In" ayant volé en éclat définitivement depuis le 10 avril 2022 après les résultats du premier tour. En effet, selon "Le Canard Enchainé", Mélenchon a bien envoyé au président sortant le message suivant « J’ai clairement pris position contre Le Pen. À vous, maintenant, de donner des signes clairs à nos électeurs pour leur permettre de bouger". Extrait de l'article de Marianne du 13 avril 2022 intitulé : Taxe sur les grandes entreprises, SMS à Mélenchon… Macron drague à gauche toute !

Incroyable mais vrai. Jean-Luc Mélenchon et ses fidèles appellent à voter Macron. En réalité, ils exhortent à ne pas donner une seule voix à l'extrême droite, ce qui revient au même. L'extrême gauche au secours du soldat Macron. Mince alors ! Désabusé devant tant de trahison, je le fus encore plus, quand Fabien Roussel, le chef du PC, fit de même, bien droit dans ses bottes. La troisième et dernière onde de choc me frappa quand, avec sa casquette vissée sur la tête et son air négligé, le trotskiste Philippe Poutou, lui aussi, retourna sa veste, en appelant à voter l'innommable. Les communistes au chevet du destructeur mondialiste du pays. Jean Jaurès, au secours ! Revient, ils sont devenus totalement cupides et corrompus.

- 13 avril 2022. Le CNOSF - Comité National Olympique et Sportif Français - appelle à voter Macron. Après l'appel d'une cinquantaine de sportifs de haut niveau aux comptes off-shore du même qualificatif, le comité déclare : "Parce que le CNOSF défendra toujours les valeurs humanistes et d’universalité portées par le sport, son Conseil d’administration constate, à une large majorité, que le programme d’Emmanuel Macron est le seul à répondre à cet enjeu fondamental". Encore une escouade de nantis qui n'ont pas lu le programme de Marine Le Pen. BFMTV Présidentielle : le CNOSF appelle à son tour à voter Macron. 13 avril 2022

- 13 avril 2022. Le pacte du pouvoir de vivre - 65 organisations - appelle à voter contre l’extrême-droite au deuxième tour de l’élection présidentielle. Extrait de leur communiqué : "Certes, nous sommes à bien des égards critiques sur le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron : les réponses du gouvernement à l’urgence climatique n’ont jamais été à la hauteur de l’enjeu ; la faible ambition en matière de lutte contre la pauvreté n’a fait qu’aggraver les inégalités ; le déficit de dialogue avec la société civile a creusé la défiance démocratique... Aussi nous entendons et comprenons le sentiment éprouvé par beaucoup, parmi les plus exclus, les jeunes, les militants du climat, les syndicalistes... d'avoir été ignorés par le pouvoir en place.

Pour autant, nous ne pouvons pas accepter une vision de notre pays faisant la part belle à la préférence nationale, hostile par nature aux étrangers et aux valeurs d’accueil et d’hospitalité." Sans blagues. En clair, on ne vous aime pas mais on revote pour vous. (4)

- 14 avril 2022. L'UNIOPSS - Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux - appelle à voter Macron. Communiqué de presse à cette date. Extrait : " Néanmoins, si nous sommes critiques vis-à-vis du bilan social d’un président de la République, nous sommes conscients du danger pour la démocratie et des conséquences irréversibles que représenterait l’accession de l’extrême-droite au pouvoir. En conséquence, nous appelons à voter Emmanuel Macron le 24 avril prochain..."

- 15 avril 2022. Des artistes jaillissent de leurs salons confortables pour lancer une tribune appelant à voter Macron. Extrait : « Demain, nous n’osons imaginer ce que deviendrait la culture au sein de notre pays si c’était elle que le suffrage désignait », insistent les signataires de la tribune, parmi lesquels Gilles Lellouche, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi, - chantre du vote à gauche. Macron est de gauche, c'est nouveau ? -, Jane Birkin, etc. Plus décevant, Fabrice Luchini, Catherine Frot et Bruno Solo. Le Parisien. Présidentielle : près de 500 artistes appellent à voter Macron, « sans illusions, sans hésitations et sans trembler ».

- 15 avril 2022. Un collectif de professionnels de santé appelle à voter Macron. Un des signataires de ce collectif, est le Dr Martin Blachier. Tiens donc ! Je vous fais grâce du communiqué lénifiant à la gloire d'Emmanuel Macron. Les membres de ce collectif doivent être atteints d'Alzheimer, car la destruction du système de soins méthodique orchestré durant le quinquennat Macron est évident. Obéissant au doigt et à l'œil à Bruxelles, raréfaction des budgets, manque de matériels, soignants virés et matraqués... J'en passe et des meilleures. De ce fait, là aussi, la vérité est ailleurs. (5)

- 15 avril 2022. JDD : un collectif d'universitaires appelle à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle. Je vous fais grâce du discours inconsistant. (6)

- 15 avril 2022. Voici la liste d'autres associations appelant à voter Emmanuel Macron. Publié par Public Sénat. - On croit rêver -. Ligue des droits de l’homme (LDH), le Syndicat de la magistrature (SM), le Syndicat des avocats de France, la Confédération paysanne, les organisations étudiantes Fage, FSE, MNL et Unef, le syndicat Solidaires, les ONG Oxfam, Greenpeace et Amis de la Terre, les associations Attac, Droit au logement et FCPE, le Mrap, et SOS Racisme. Ouf ! N'en jetez plus, la cour est pleine. (7)

- 16 avril 2022. Médecins, infirmiers, élus… 1 000 acteurs de la santé appellent à faire barrage à l’extrême droite. Dans cette tribune au JDD, plus d’un millier de professionnels de santé lancent « un appel solennel en faveur du seul vote qui permet de préserver nos solidarités », celui d’Emmanuel Macron. « Les valeurs de notre système de santé ne sont pas celles de l’extrême-droite », écrivent-ils. Ils oublient les fermetures des lits, la réduction drastique des budgets, le manque de matériel, les maternités fermées, le refus de soigner les non vaccinés etc. (8)

- 18 avril 2022. Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) appellent à voter Macron et de facto, la retraite à 65 ans. Marcel D Le média en 442, 18 avril 2022. Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) appellent à voter Macron et la retraite à 65 ans

Extrait du média 442 : L’État finance les syndicats :

"Comme les médias mainstream n’ont pas besoin d’abonnés pour vivre, les syndicats n’ont pas besoin d’adhérents. En 2021, le taux de syndicalisation en France est le plus faible de son histoire, de l’ordre de 7 % des salariés. En 2019, il était de 10,3 %. L’État a donné 18,7 millions en 2020 à la CFDT et 18,1 à la CGT via l’AGFPN (association nationale de gestion des fonds du paritarisme).

Les revenus des dirigeants syndicalistes sont semblables à ceux des électeurs de Macron (3 500 €/mois). Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, perçoit 5 400 euros mensuels, 13e mois compris. Le salaire mensuel de Philippe Martinez serait de 3 439 euros/mois, primes et treizième mois inclus. Et tout cela, c'est frais non inclus… Les syndicats ne sont pas vendus. Ils sont payés pour être vendus."

Rappelez-vous qu'en 2017, Laurent Berger, traitait de factieux les Gilets Jaunes et déclara plus tard que le problème des soignants suspendus n'est pas important.

- 18 avril 2022. Nagui, Bruno Guillon, Valérie Damidot, Michel Cymès, etc. - Le toubib qui s'en est pris violemment aux soignants non-vaccinés.- Voir la liste des animateurs qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. (9)

- 19 avril 2022. WWF France attend un "projet sincère et détaillé" d'Emmanuel Macron etc. Totalement surréaliste. Macron nous plombe d'Éoliennes - dont les composants sont non recyclables -, et achète le gaz de schiste américain - qui est une catastrophe écologique -, mais tout va bien. Le WWF France fait confiance à Macron. JDD WWF France attend un « projet sincère et détaillé » d’Emmanuel Macron pour affronter la crise écologique

- 19 avril 2022. Depuis Lyon, l’Association des Maires Ville & Banlieue de France appelle à voter pour Emmanuel Macron. On croit rêver. À travers un communiqué ce mardi, l’association entend voter «contre le recul des valeurs de fraternité, qui constituent le cœur battant de la Nation.» (10)

- 19 avril 2022. L'Echo touristique. Election présidentielle : l’UNAT Paca appelle à voter pour Emmanuel Macron. Et oui, même une association de tourisme se mobilise. (11)

À la lumière de cette liste non exhaustive, vous pouvez réaliser que, pratiquement, l'ensemble des universitaires, des médias de masse, des sportifs de haut niveau, des artistes subventionnés bien au chaud, des fondations type "usine à gaz" plus ou moins utiles, des syndicats félons, de la myriade d'associations "humanitaires" - à prouver - et enfin de la haute sphère médicale, est prêt à toutes les compromissions afin de garder leurs avantages. La grande caste au pouvoir.

C'est vrai, il vaut mieux voter pour Emmanuel Macron qui va nous entériner la proposition de loi 3714. Quésako ? C'est un projet de loi liberticide, déposée le 21 décembre 2020 à l'Assemblée Nationale, instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, - Procédure accélérée -. (12)

Exemple d'un des articles : Art. L. 3131-4 b). Prendre des mesures de réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires pour répondre à la menace ou à la situation sanitaire ou autoriser l’adoption de telles mesures.

Nous atteignons des summums de trahisons inégalées. Difficile d'admettre qu'il y ait autant de compromissions ! Et pour les adjoints, les cadres, les sous-chefs fidèles et une majorité d'élus locaux rampants, le profit est toujours bien palpable. Car, pour les seconds couteaux, les largesses de l'office, comme pour les gens de maisons, sont grands ouverts !

Ne vous étonnez pas que pléthores d'ONG et d'associations plus ou moins utiles veulent s'installer en France. Et pour celles qui y sont déjà, ne vous étonnez pas qu'elles appellent à voter en faveur de Macron. Car, voici un extrait de l'ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022, - vous noterez la date -, définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, d'agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations. Voici un extrait de l'article 2 :

I. - Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

II. - Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :

1° L'inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique ;

2° L'immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;

3° L'immunité d'exécution pour les biens et avoirs de l'organisation ;

4° L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l'organisation et, dans tous les cas, dans les limites et conditions fixées par la législation fiscale française ;

5° L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l'organisation occupe au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement ;

6° L'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux affectés à l'usage officiel de l'organisation internationale ;

7° L'exonération des droits de mutation lors de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à l'usage officiel de l'organisation internationale ;

8° L'exonération des droits de douane et taxes à l'importation des marchandises et services nécessaires aux activités de l'organisation internationale ;

9° L'exonération des taxes à l'introduction de marchandises ou de services destinés à son usage officiel, le cas échéant, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l'organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale française ;

10° L'exonération de taxes sur l'achat de véhicules de service (13)

Les preuves sont là. Comme un puzzle, il faut les chercher, les trouver, les assembler et ensuite les montrer et les dénoncer !

Marine Le Pen est déjà jugée alors qu'elle n'a jamais dirigé le pays. Elle n'est pas jugée non plus sur son programme. Personne n'est capable d'affirmer qu'elle pourrait ou pas apporter une meilleure gestion à notre pays. De toute façon, elle ne pourra gouverner qu'avec un gouvernement d'unité nationale. Donc, rien ne pourra être pire qu'Emmanuel Macron, serviteur de l'oligarchie financière mondiale apatride états-unienne, qui ordonne au parlement européen de piller les nations occidentales. Si Marine Le Pen est élue, ce sera cinq ans de répit, où cette emprise toxique pourra reculer. C'est à espérer et cela vaut vraiment le coup d'essayer. Nous n'avons rien à perdre et tout à y gagner.

Face à la machine de guerre propagandiste de la caste macroniste, l'avenir de notre pays est entre les mains de chacun. Ne vous trompez pas.

Claude Janvier pour WikiStrike

