À la télé russe: “Les Ukrainiens ont créé une secte sanguinaire, totalitaire et satanique”

“Je ne peux pas regarder les informations russes trop longtemps, sinon je commence à douter de ce que je lis chez nous sur la guerre en Ukraine”, explique Nicolas Severyns, un traducteur-interprète qui traduit des bouts de télévision russe et publie sur les médias sociaux. “Channel One diffuse en boucle, 24 heures sur 24, des opinions d’experts sur la guerre en Ukraine, entrecoupées de séquences de guerre du côté russe du front. La boucle n’est interrompue que par les informations, la série historique Janytsyar, sur ‘comment l’Europe a forcé la Russie et la Turquie à la guerre’, et The Great Game, un documentaire conspirationniste sur la géopolitique.”

Satanistes

Le 3 avril, par exemple, une émission-débat a eu lieu dans un cadre clinquant, au cours de laquelle l’influent banquier Konstantin Malofeev a déclaré: “Les nazis du bataillon Azov (milice ukrainienne d’extrême droite qui a combattu l’invasion russe de la région de Donbass en 2014, ndlr) et d’autres groupes sont de purs satanistes.” Après quoi il a expliqué en détail, devant un public de millions de téléspectateurs, et sans aucun contre-argument, que vous pouvez voir sur YouTube comment ils effectuent des rituels avec des torches et des défilés.

En début de semaine dernière, Vladimir Shamanov, le chef de la commission de la défense du parlement russe, s’est aussi exprimé à la télévision: “Si les Polonais franchissent la frontière ne serait-ce que de dix mètres, ils recevront toute la rigueur de notre action - artillerie et aviation. Ils vont rapidement décoller pour Varsovie.” Petit détail : le surnom de l’ex-général Shamanov est “le tueur de Grozny”, en raison de ses actes violents pendant la guerre de Tchétchénie.