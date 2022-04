Le Moskva coulé avec l'aide de l'aviation américaine

La partie la plus tordue de l'histoire de " laquelle de ces choses n'appartient pas " se joue cette semaine au fond de la mer Noire, car la Russie pourrait avoir perdu des armes nucléaires lorsque...

Depuis l’invasion de l’Ukraine, une série de plates-formes de surveillance et de drones de l’OTAN surveillent les mouvements russes depuis la côte polonaise, le long de la frontière ukrainienne et jusqu’à la mer Noire.

Selon The Times, le P-8 a décollé d’Italie et s’est installé sur la côte roumaine de la mer Noire où il a tenté de localiser la position de la flotte russe de la mer Noire.

Cependant, au lieu de passagers, le Poséidon est équipé d’équipements de surveillance de pointe qui peuvent suivre les navires de surface et les sous-marins à des distances de plus de 100 milles.

Moskva était la principale plate-forme radar de la flotte russe de la mer Noire, équipée de missiles sol-air S-300 pour se protéger des attaques aériennes.

Le navire a coulé alors que des remorqueurs tentaient de remorquer le navire de guerre paralysé jusqu’en Crimée pour des réparations.

Le Neptun est un missile anti-navire qui a été récemment développé par l’Ukraine et basé sur une conception soviétique antérieure. Les lanceurs sont montés sur des camions stationnés près de la côte et, selon le Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, les missiles peuvent atteindre des cibles jusqu’à 175 miles de distance. Cela aurait mis le Moskva à portée, en fonction de l’endroit où l’incendie a commencé.

Selon le Times, le P-8 a quitté la base aéronavale américaine de Sigonella en Sicile le 13 avril, quelques heures avant l’attaque.

Avant d’atteindre le littoral de la mer Noire, le Poséidon a éteint ses trackers, de sorte qu’il ne pouvait plus être suivi en ligne.

L’avion a été « caché » pendant près de trois heures avant de revenir au Flight Radar 24.

Analyse des données de l’aviation Amelia Smith a déclaré au Times qu’il y avait un peu plus d’avions américains couvrant la côte de la mer Noire le jour de l’attaque.

Cependant, la marine américaine a refusé de confirmer si elle avait aidé l’Ukraine dans l’attaque en fournissant des données de renseignement.

Une source de la Défense a ajouté: « Conformément à notre soutien au flanc est de l’OTAN, nous avons effectué des patrouilles aériennes limitées au large des côtes de la Roumanie. » Mais nous ne parlerons pas des détails des questions opérationnelles.