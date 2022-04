L'ambassade de Russie en France parle de Boutcha comme d'un "plateau de tournage"

L'ambassade de Russie en France aurait-elle franchi la ligne jaune ? Mercredi 6 avril dans la soirée, son compte Twitter s'est fendu d'un message provocateur.

Sur la photo publiée, on reconnaît une rue meurtrie de Boutcha, ville à une quarantaine de kilomètres de Kiev où les forces russes auraient perpétré des massacres de civils avant de se retirer. On aperçoit aussi une épave des chars, et surtout des journalistes, nombreux, qui semblent couvrir les événements et photographier les lieux. Une très courte phrase accompagne la photo : "Plateau de tournage, ville de Boutcha". Comme si les très probables crimes de guerre commis par les Russes dans cette ville avaient pu être en réalité une mise en scène de la part des Ukrainiens.

Ce tweet polémique n'a pas manqué de faire réagir Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes : "Au-delà de la honte, stop", s'est-il insurgé.

En réaction, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a convoqué l'ambassadeur de Russie à Paris. "Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Bucha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'Ambassadeur de Russie", a tweeté le ministre.