Chine : Les enfants dont le test est positif au Covid-19 sont séparés de leurs parents à Shanghai

Un nombre incroyable de suicides dans les villes confinées de Chine est également à noter.

Ce qui se passe actuellement à Shanghai, pourrait-il inspirer des idées similaires au président Emmanuel Macron (s’il est réélu) ?

Dans cet article du journal mainstream néerlandais Volkskrant du 5 avril 2022, est décrite la politique zerocovid, à Shangaï, ville de 24 millions d’habitants, suite à l’épidémie de Covid-19. « L’opération fait suite à la déclaration mardi [5 avril 2022] de 13 354 infections » .

Voici des extraits de cet article :

– « Le confinement [de la ville de Shangaï] est indéfini »,

– « quatre mille militaires et 42 mille médecins ont été amenés de l’extérieur » pour construire des « hôpitaux temporaires et des centres de quarantaine, [et] effectuer des tests de masse [et] contenir le chaos associé au verrouillage de Shanghai ».

– Les « enfants dont le test est positif sont séparés de leurs parents (si les parents sont également positifs, une exception est parfois faite) ».

– « De nombreux habitants de Shanghai se plaignent que, malgré des tests négatifs, ils ne sont pas autorisés à quitter leur appartement et qu’aucune nourriture n’est livrée pendant plusieurs jours ».

– « La situation des résidents dont le test est positif est encore plus pénible : ils doivent être placés en quarantaine centrale, même s’ils ne présentent aucun symptôme ou des symptômes légers. Les centres de quarantaine existants étant pleins, des halls d’exposition, des gymnases et des écoles vides ont été transformés à la hâte ».

– « Selon de nombreux témoins, les conditions dans les centres de quarantaine sont désastreuses : les toilettes ne fonctionnent pas, il n’y a pas de douches et parfois pas de lavabos, il n’y a pas de médicaments, et il y a tellement de bruit qu’il est impossible de dormir. Une femme piégée dans une école abandonnée de Pudong montre dans une vidéo comment les patients se bousculent pour obtenir des couvertures, de la nourriture ou de l’eau. C’est le bordel, dit-elle. Nous devons nous battre pour nos provisions ».

– « Cette maladie est devenue une maladie politique. Tant d’efforts humains, matériels et financiers… pour lutter contre une sorte de grippe ».

Pourquoi cette question ?

Emmanuel Macron est Young Leader de la France China Fondation. En effet, si vous regarder cette photographie des Young leader France-Chine session 2017 du site de la France China Fondation, Emmanuel Macron est devant et au milieu de la photographie. Même le mathématicien Cédric Villani qui fait aussi partie de cette session est lui relégué sur un côté de la photographie. Teleobs mentionne aussi Emmanuel Macron comme étant « Young Leaders China ».

La France China Fondation a pour but de favoriser les liens entre la France et la Chine. Ça ressemble au modèle américain de la French-American Foundation.

Ces deux fondations sélectionnent des Young Leaders. Les Young Leaders de la France China Fondation sont des lauréats choisis par la France China Fondation qui incarnent, les plus hautes compétences. « Chaque année, un Comité de Sélection choisit une quarantaine de personnalités françaises et chinoises âgés de 25 à 45 ans, qui seront amenées à jouer un rôle important dans leur pays ou dans les relations franco-chinoises et internationales. »

Le journal Le Monde à propos de la France China Fondation écrit : « Un « réseau puissant » où « se fabrique l’influence ».

Pourquoi Emmanuel Macron était-il devant et au centre sur la photographie des Young leader France-Chine de 2017 ? Parce que 2017 est l’année de son entrée en fonction en tant que président de la France ?

Il y a plusieurs mois, j’avais vu la photographie d’Olivier Véran, ministre de la Santé des Français répertorié comme Young leader France-Chine sur ce même site de la France China Fondation ; mais à présent je ne l’y trouve plus. Il reste une trace de ce fait dans cet article :

Dans cet article de Gala, Olivier Véran est présenté comme un « « young leaders » macronistes » « de la France China Foundation (FCF) ».

Les Young Leaders de la France China Fondation savent-ils que Mao, plus grand criminel connu de l’histoire de l’Homme, responsable d’au moins 50 millions de morts, continue de jouir d’une indulgence de la part du régime chinois actuel ? , , Ces Young Leaders ont-ils connaissance du rapport accablant d’Amnesty International concernant la Chine actuelle ?

Nota bene

Parmi les Young Leaders de la France China Fondation, il y a aussi l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (session 2018) :

