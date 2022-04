Covid-19: Le rôle des vaccins dans les effets secondaires se précise

Le VAERS a été inondé de plus d’un million de rapports de divers problèmes de santé et de plus de 21 000 rapports de décès depuis l’introduction des vaccins à la fin de 2020. Certains experts et responsables publics ont minimisé l’importance de ces rapports, soulignant que ce n’est pas parce qu’un problème de santé survient après l’administration du vaccin qu’il en est la cause.

Cependant, une analyse plus approfondie des données indique que de nombreux effets indésirables sont plus qu’une simple coïncidence, selon Jessica Rose, une biologiste informaticienne qui étudie les données depuis au moins neuf mois.

« Les signaux de sécurité émis par le VAERS sont hors normes dans tous les domaines », a-t-elle déclaré à The Epoch Times.

Il existe de multiples façons d’analyser les données afin de déterminer si le lien de causalité entre un événement indésirable et la vaccination est réel ou illusoire. Par exemple, les vaccins sont généralement administrés en deux doses. Un événement indésirable aléatoire sans rapport avec le vaccin devrait être agnostique par rapport à la dose. Un accident vasculaire cérébral coïncidant aléatoirement avec une vaccination ne devrait pas faire la fine bouche quant à la dose administrée. Dans les données de la base VAERS, cependant, un certain nombre de problèmes signalés sont liés à la dose. La myocardite chez les adolescents, par exemple, est signalée plusieurs fois plus souvent après la deuxième dose qu’après la première. Après une injection de rappel, en revanche, la fréquence est nettement plus faible qu’après la première dose, a constaté Rose.