D’où vient l’aide militaire accordée à l’Ukraine

En examinant les promesses d’aide militaire à l’Ukraine entre le début de l’invasion russe et le 27 mars, Katharina Buchholz de Statista détaille ci-dessous que le gouvernement américain s’est engagé à fournir de loin le plus d’armes, d’armements et d’autres équipements.

Près de 4,8 milliards de dollars d’aide militaire ont été promis jusqu’à la date indiquée, selon l’Ukraine Support Tracker du Kiel Institute for the World Economy. Ce chiffre pourrait bientôt augmenter encore plus, car la Maison Blanche serait en train de préparer un autre paquet d’aide militaire substantiel. Avec un paquet similaire annoncé à la mi-avril, le nouveau cycle de financement augmenterait l’aide militaire américaine à l’Ukraine de 1,6 milliard de dollars supplémentaires.

L’Estonie, qui arrive en deuxième position, a promis beaucoup moins – 240 millions de dollars – dans le délai imparti, mais l’aide militaire promise par le pays représente 0,8 % du PIB de cette petite nation. C’est beaucoup plus, en termes relatifs, que toutes les promesses des autres principaux donateurs à l’Ukraine, même en combinant les engagements militaires, financiers et humanitaires. L’engagement combiné des États-Unis d’environ 8,3 milliards de dollars en aide humanitaire et militaire ne représente qu’environ 0,04 % de son PIB.

Les autres principaux donateurs d’aide militaire à l’Ukraine sont le Royaume-Uni, l’Italie, la Suède et l’Allemagne.

L’un des plus grands voisins de l’Ukraine, la Pologne, apparaît plus loin dans la liste, ayant promis très peu d’aide militaire au pays, se concentrant plutôt sur des engagements d’aide financière d’environ 900 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand donateur global à l’Ukraine après les États-Unis.

Le « Ukraine Support Tracker » de l’IfW Kiel enregistre systématiquement la valeur du soutien que les gouvernements de 31 pays occidentaux ont promis à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022. L’aide militaire, financière et humanitaire qui est publiquement connue est enregistrée dans la base de données.