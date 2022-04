De beaux enfants, une jolie femme, l'Hymne à la joie, un joli rail de coke, et ça repart, "en mieux" ?...

Plus de 2 000 personnes se sont réunies dans le vaste jardin public entre la tour Eiffel et l’école militaire et ont crié leur joie à 20 h, en découvrant les résultats du deuxième tour de la présidentielle.

Bien se remettre surtout, le boulot est considérable, et il commence par du travail sur soi, moins d'arrogance et de mépris, plus d'écoute, de dialogue, de considération, et plus d'actions sociales et économiques. Car beaucoup trop de français souffrent, et ont besoin d'un Président audacieux, qui n'oublie personne.

