Le 14 avril 2022, l’assemblée nationale ukrainienne (Verkhovna Rada) a adopté la loi 7240-1 autorisant les services de Renseignement à employer des étrangers et des apatrides.

Le Renseignement s'internationalise pour coordonner les efforts européen et otanesque afin de mieux organiser actions, contractions, et prévoir les dispositifs militaires adéquats et les livraisons d'armes et matériels.

