Des nouvelles révolutionnaires venant d’Islande : L’effondrement du narratif du Covid ?

par Kla.TV.

Après une croisade mondiale contre la vaccination, un revirement remarquable dans la politique de Covid. Le ministère de la Santé du pays a conseillé à la population islandaise d’oublier la vaccination. Il s’agit d’infecter le plus grand nombre possible de personnes avec le virus, car les vaccinations ne suffiraient pas. Le gouvernement islandais a décidé de traiter la lutte contre le Covid-19 par l’immunité grégaire : de manière naturelle, par contagion et guérison. Pourquoi ce revirement ?

L’Islande, deuxième plus grand État insulaire en termes de superficie, avec ses 357 000 habitants, est un pays important à bien des égards dans le monde. On y apprend régulièrement des choses étonnantes. En dernier, l’Islande était, avec Israël, le pays modèle avec l’un des taux de vaccination les plus élevés contre le Covid-19.

La dernière surprise est la décision du gouvernement islandais, déjà entrée en vigueur : La levée de toutes les mesures Covid ! Le gouvernement encourage ses citoyens à oublier les vaccins et à combattre plutôt le virus avec leur propre système immunitaire sur la base d’une infection et d’une guérison naturelles. Ce revirement vient-il d’une prise de conscience du gouvernement parce que la vaccination n’a pas apporté la protection attendue à la population ? Ou bien l’Islande a-t-elle pour ainsi dire reculé en raison du nombre dramatiquement élevé de cas de Covid, malgré la vaccination ? Est-ce une façon d’attribuer la maladie de masse et les effets secondaires des vaccins à la levée des mesures Covid ? Nous encourageons nos téléspectateurs à y prêter une attention particulière.

source : Kla.TV