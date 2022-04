Des scientifiques découvrent que les inflammations cardiaques sont plus fréquentes chez les vaccinés que chez les non vaccinés : Étude

Les taux de myocardite ou de péricardite, deux types d’inflammation cardiaque, sont supérieurs à ceux d’une cohorte non vaccinée. Ils sont estimés à 38 pour 100 000 après l’administration d’une deuxième dose d’un vaccin basé sur la technologie de l’ARN messager (ARNm) à des hommes âgés de 16 à 24 ans – le groupe le plus exposé au risque de maladie post-vaccinale, comme l’ont montré des études -, selon des chercheurs des agences sanitaires de Finlande, du Danemark, de Suède et de Norvège.

« Ces cas supplémentaires chez les hommes âgés de 16 à 24 ans correspondent à un risque 5 fois plus élevé après Comirnaty et 15 fois plus élevé après Spikevax par rapport aux non-vaccinés », a déclaré par courriel à The Epoch Times le Dr Rickard Ljung, professeur et médecin à l’Agence suédoise des produits médicaux et l’un des principaux chercheurs de l’étude.

Comirnaty est le nom de marque du vaccin de Pfizer, tandis que Spikevax est le nom de marque du vaccin de Moderna.

Les taux étaient également plus élevés dans le groupe d’âge des personnes ayant reçu une dose quelconque des vaccins de Pfizer ou Moderna, qui utilisent tous deux la technologie ARNm. Et les taux étaient élevés chez les hommes vaccinés de tous âges après la première ou la deuxième dose, à l’exception de la première dose du vaccin Moderna pour les personnes de 40 ans ou plus, et les femmes de 12 à 15 ans.

Les chercheurs ont extrait des données des registres de santé nationaux, analysant 23,1 millions de personnes âgées de 12 ans ou plus. L’analyse a porté sur les données du 27 décembre 2020, jusqu’à l’incidence de la myocardite ou de la péricardite, ou jusqu’à la fin de la période d’étude, soit le 5 octobre 2021.

« Les risques de myocardite et de péricardite étaient les plus élevés dans les 7 premiers jours de la vaccination, étaient accrus pour toutes les combinaisons de vaccins à ARNm, et étaient plus prononcés après la deuxième dose », ont écrit les chercheurs dans l’étude, qui a été publiée par le Journal of the American Medical Association après examen par les pairs.

Moderna et Pfizer n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.