Exposé d'une théorie sur le COVID-19

En toile de fond, l’apparition soudaine de ce virus – qui est apparu au départ comme épidémique, puis qui a semblé pandémique, m’a rendu méfiant dès le premier jour. Pour répondre à mes soupçons, j’ai suivi et documenté l’ensemble des développements depuis le premier jour.

Pour commencer, j’ai conservé les dates auxquelles chaque pays a annoncé sa première infection domestique (indigène), c’est-à-dire non transmise par un voyage depuis ou vers la Chine, ni provenant d’un contact extérieur. Il s’agissait des infections locales n’ayant aucun lien avec des Chinois ni avec un voyage dans un pays étranger ; ainsi, par définition, ces infections provenaient de l’intérieur de chaque pays. J’ai conservé également les endroits spécifiques au sein de chaque pays où se sont produites ces infections, chaque fois que l’information était disponible. En particulier, j’ai cherché tous les cas de poussée épidémique en plusieurs emplacements, surtout les endroits où ces poussées ont été simultanées.

J’ai également gardé trace de la possibilité pour ces nations d’identifier ou non un patient zéro : elles n’y sont pas parvenues. À ma connaissance, aucun pays n’a pu identifier un patient zéro, et je n’ai guère trouvé d’éléments que le moindre pays, à l’exception de la Chine, ait tenté de mener cette recherche. L’Italie a constitué une exception déterminée, mais n’a guère fait d’émules. Les États-Unis, en particulier, ont ignoré ce sujet et ont refusé d’en parler.

Enfin, dès le premier jour, j’ai gardé trace du nouveau décompte d’infections et de décès quotidiens par pays, pour les 125 premiers pays. J’ai assemblé les données brutes des sources originelles quand je le pouvais, je me suis appuyé sur des sites comme Worldometers et d’autres, et j’ai conservé dans des fichiers Excel les nouvelles infections et décès, quotidiennement, durant plus de deux années à cette date.

Cette collection de données conservée sur le long terme m’a apporté ce que je pourrais désigner comme un sentiment raisonnable de ce qui s’est produit, et de ce qui est encore en train de se produire à présent. En particulier, je pense qu’il est exact qu’être familier avec ces données et leurs changements quotidiens permet de distinguer les anomalies dans les données et les événements qui ne seraient pas apparents à un observateur moins attentif. En outre, conserver et classer ces données par continent fait apparaître des tendances majeures qui, faute de cela, ne seraient pas forcément évidentes à discerner.

Pour exemple, les médias étasuniens ont rejeté les faibles chiffres communiqués par la Chine comme de la « propagande communiste mensongère », et ont refusé d’en rediscuter depuis lors. Mais en réalité, c’est presque toute l’Asie qui a présenté dans l’ensemble des taux d’infection et de décès très bas, et les chiffres pour l’Afrique sont encore bien plus bas. Les États-Unis, une grande partie de l’Europe de l’Ouest et de l’Europe de l’Est, et quelques autres pays sélectionnés, ont présenté des taux d’infection allant jusque 30% ou 40%. L’Asie, à quelques exceptions près, a eu des taux d’infection de l’ordre de 1% ou 2%. En Afrique, les taux d’infection, à quelques exceptions près, étaient pour la plupart de l’ordre de 0,1%, 0,2%, 0,3%… Le grand public occidental n’a pas eu accès à cette information. Le nombre de morts aux États-Unis est désormais de 1 000 000, alors que la Chine n’a pas eu un seul décès depuis deux ans, et un total qui reste à 4,600 (en grande partie grâce à la Médecine Traditionnelle Chinoise). Ni le New York Times, ni le Wall Street Journal n’ont publié cette information à destination des Étasuniens. Les médias européens sont restés tout aussi silencieux à cet égard.

Une comparaison que j’aime à réaliser est de mettre côte à côte Shanghai et le Canada. Cette ville – mon lieu de résidence – de 25 ou 30 millions d’âmes ne se trouve qu’à deux heures de Wuhan, et n’a pas eu le temps de se préparer, mais a réagi de manière si rapide et minutieuse (suivant un plan qui devait exister et avait été bien répété), que la ville n’a subi que deux cents infections, et seulement six ou sept décès. En moins de deux mois, Shanghai était revenu à la normale (à l’exception du port du masque obligatoire dans le métro). Pas de masques, pas de vaccination obligatoire, pas de passeport vaccinal ; tout est resté ouvert, et la vie se déroule normalement depuis presque deux années. Les gens qui vivent à Shanghai apprécient dans l’ensemble leur gouvernement, et lui font confiance ; ils ont de bonnes raisons pour cela.

Le Canada, disposant d’une population un peu plus importante que celle de Shanghai, qui se trouve à 10 000 kms de distance, et a disposé de plusieurs mois pour se préparer, a connu presque 3,5 millions d’infections, et presque 40 000 décès. Après deux années de bévues fascistes par un premier ministre ado et un gouvernement incompétent, il apparaît que la vie reste désordonnée, et qu’une part significative de la population en a tellement marre qu’elle pourrait considérer avec joie une révolution populaire.

La théorie

Mais venons-en au cœur du sujet. La théorie que j’examine ici est que le COVID-19 a pu être délibérément propagé, non seulement en Chine, mais dans tous les pays, que la source de l’agent pathogène était les laboratoires d’armes biologiques étasuniens établis dans le monde entier, et que le mécanisme de transmission est passé par des bases militaires étasuniennes. Les preuves de cette théorie sont très circonstancielles, je reconnais qu’elles sont d’une fiabilité qui n’est pas constante, et que certains des fils que j’ai suivis sont très fins. Néanmoins, ces lacunes n’écartent pas la possibilité que j’expose ; considérons les données que nous avons à notre main. J’ajoute ici que Ron Unz a écrit plusieurs articles irréprochables sur ce sujet : mon seul point de désaccord avec lui est que je ne vois pas le COVID-19 comme une entreprise « uniquement chinoise » dont les instigateurs auraient d’une manière ou d’une autre perdu le contrôle. Ma conviction personnelle est que le monde entier était ciblé dès le départ.

Les raisons de mes soupçons

1. La fermeture de Fort Detrick

Pas besoin que je m’attarde là-dessus, mais les faits qui se sont produits à Fort Detrick, sa litanie de fuites pathogènes, et tous les rapports parus dans les médias et ailleurs sur les maladies respiratoires environnant cet enfer biologique, n’ont jamais été évalués correctement, si bien que de nombreux soupçons continuent de planer.

2. Les jeux militaires de Wuhan

De même, cet aspect a été couvert de manière appropriée en de nombreux lieux. J’ajouterais simplement que certains médias et témoignage ont fait état d’athlètes tombant très malades juste avant et durant les jeux de Wuhan. Les armées respectives ont soit exprimé de la surprise, soit réfuté ces affirmations, et les gouvernements professent ne rien savoir, cependant que les athlètes continuent d’accorder des interviews dans des médias pour documenter leur maladie. Il y a forcément quelqu’un qui ment ; soit les militaires, soit l’ensemble des athlètes mentent pour dissimuler quelque chose.

3. L’emplacement et le calendrier de la poussée épidémique initiale

Comme chacun le sait, le virus a d’abord émergé à Wuhan, pratiquement à la veille du Nouvel An chinois. Wuhan est l’un des nœuds majeurs du transport chinois, et des dizaines de millions auraient voyagé depuis cette ville vers chaque région de Chine, et dans l’autre sens également. Si le gouvernement chinois avait détecté le virus une ou deux semaines plus tard, il se serait répandu de manière incontrôlable dans l’ensemble du pays, provoquant potentiellement un milliard d’infections, qui aurait instantanément écrasé le système de santé de la nation, avec des effets dévastateurs sur l’économie, faisant faire à la Chine un bond en arrière de 20 ans.

Si j’étais un agent pathogène contagieux désireux de provoquer les dégâts les plus importants possibles à la Chine, je ne pourrais pas faire mieux que me déclencher à Wuhan à la veille du Nouvel An chinois. Cela fait beaucoup pour être classé parmi les coïncidences ; je pense que cela suppose une intelligence sous-jacente.

4. Le virus apparu en Chine était spécifique aux Chinois

Ce fait n’a pas reçu l’attention qu’il mérite. Des mois durant, j’ai examiné soigneusement chaque rapport d’infection en provenance non seulement de Chine mais également de nombreux autres pays, et toutes les infections initiales concernés des membres de l’ethnie chinoise. Il était perturbant que les médias occidentaux semblaient vouloir délibérément dissimuler ce fait. À un moment, les médias étasuniens ont rapporté bruyamment « le premier Étasunien infecté à Wuhan », mais il s’agissait d’une femme membre de l’ethnie chinoise, porteuse d’un passeport étasunien. Cela s’est produit de la même manière dans de nombreux pays : « L’Australie signale la première infection locale », mais là aussi, il s’agissait d’un Chinois ethnique, qui avait fait le voyage depuis Wuhan. Il y a eu beaucoup de cas semblables à ceux-ci ; je les ai tous suivis, et ils sont tous similaires.

En Chine, aucun étranger (caucasien) n’a été infecté au cours des quelques premiers mois. Chaque infection que j’ai pu identifier concernait un Chinois ethnique. La seule quasi-exception a été un homme étasunien de Wuhan, qui affirmait n’avoir pas été infecté, mais qui se soignait lui-même avec des comprimés de vitamine C et une bouteille de Whisky. La première exception documentée a été celle de quelque Chinois prenant part à une réunion d’affaire en Allemagne (au mois de mars, me semble-t-il), qui a apparemment infecté plusieurs Allemands. Après cela, l’infection s’est généralisée.

Le traitement prodigué par les médias me préoccupait particulièrement, car je me suis souvenu que les mêmes choses s’étaient produites durant le SARS – qui était spécifique aux Chinois à 99,5%. Les médias étasuniens ont essayé avec force d’obscurcir cet élément, en affirmant en une occurrence : « 40 Canadiens infectés par le SARS ». J’ai enquêté là-dessus, et il semble qu’environ 37% d’entre eux étaient des Chinois ethniques, rentrés depuis Hong Kong, et que les autres étaient des travailleurs œuvrant sur le système de santé du Canada, qui ont été infectés par les premiers.