Hausse mondiale de la consommation de cannabis liée au Covid-19

Le cannabis est l'une des drogues les plus consommées à travers le monde. Depuis le début de la pandémie, sa consommation est en hausse de manière globale. Cela coïncide avec l’évolution de la légalisation dans différents pays. Aux États-Unis, sept États ont adopté des lois sur la marijuana médicale et plus de 18 États autorisent l'usage récréatif. La Suisse, l'Espagne et les Pays-Bas ont légalisé le cannabis thérapeutique. En Allemagne ou en Belgique, il est dépénalisé. Selon The Guardian, cette normalisation de la consommation du cannabis est clairement motivée par la crise du Covid-19.

Le cannabis plus accessible qu’auparavant

Au Canada, la vente de cannabis est devenue plus accessible grâce à son ubérisation. Depuis le 17 octobre 2019, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis à usage local sont produits et vendus légalement au Canada. Mais avec le confinement, pour la première fois de son histoire, Uber Eats s’associe au magasin canadien Tokyo Smoke pour rendre possible les commandes de cannabis directement sur son application, dans la province d’Ontario. En France, selon les docteurs en addictologie Florence Martinez et Mathilde Fron-Martineau, plus de 40 % des jeunes de 16 ans savent trouver du cannabis dans la journée. Cependant, cette accessibilité ne correspond pas à une plus grande qualité de choix, car, pour augmenter le grammage, les dealers ont l’habitude de couper le cannabis avec d’autres produits, ce qui entraine des problèmes supplémentaires.

Automédication et acceptation progressive de la drogue dans l’opinion publique

La pandémie a déclenché un usage du cannabis dans des foyers qui ne consommaient pas auparavant. Cela pourrait s’expliquer par le bouleversement des habitudes sociales suite aux confinements, et à la montée des tensions psychologiques. Différentes études, notamment de l'OMS, confirment la hausse des taux d'anxiété et de dépression en France depuis mars 2020. Selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), publié le 23 novembre par l’agence Santé publique France (SPF), les mesures de distanciation sociale et les nouvelles formes de travail à distance ont été de nouvelles sources de risque pour la santé mentale. Pour Mathilde Fron-Martineau, le succès du cannabis en automédication, notamment pour combattre les tensions psychologiques, s’explique par sa capacité à s’adapter aux humeurs. "Si vous êtes anxieux, il vous apaise ; si vous avez une activité stimulante, elle vous stimule", explique-t-elle.

En France, l'économie du cannabis ferait vivre entre 350 000 et 400 000 personnes

Le pôle Santé mentale et Médecine du site d’Heinlex constate que des profils très jeunes (des enfants de 11 et 12 ans) qui viennent en consultation. Cela s’explique par un manque de sensibilisation dans l’éducation nationale, ainsi que par une plus grande accessibilité. En France, signalent les spécialistes, la problématique de la généralisation serait aussi liée au développement de l'économie parallèle du cannabis qui crée un cercle vicieux, associé à cette généralisation de la demande.

Avec la fin de la pandémie, la tendance va-t-elle s’inverser ?

Alors que les nouveaux consommateurs de cannabis ont commencé dans le cadre des confinements et de la détresse psychologique, certains pensent pouvoir réduire leur consommation maintenant que leur vie sociale reprend son rythme habituel. Florence Martinez signale néanmoins le besoin de faire attention au transfert d’addiction. "Quand le consommateur abandonne une substance, il se dirige parfois vers une autre. En l’occurrence, cela arrive avec de l’alcool ou des benzodiazépines, plus qu’avec de la cocaïne", alerte la spécialiste.