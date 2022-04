Israël : Voici la naissance d'une énième période de trouble

Depuis un peu plus de deux semaines, des incidents survenus en Palestine occupée ont causé la mort d’au moins 15 personnes parmi les colons.

À Bir-Al-Sebaa ou Birsheba (la source du lion, quatre personnes ont été tuées. Deux autres à Hadera (la cité), cinq à Bnei Brak et au moins quatre personnes dans l’attaque d’un restaurant à Tel-Aviv. L’attaque de Tel-Aviv survenue dans la soirée du jeudi 07/04/2022 et durant laquelle huit personnes ont été grièvement touchées par des tirs d’armes à feu a déclenché une alerte générale parce qu’aucune caméra ni autre dispositif de surveillance et de reconnaissance faciale n’a pu prendre une photographie de l’assaillant. C’est la raison pour laquelle l’armée, la police et le Shabak (police secrète chargé de l’intérieur) ont uni leurs efforts afin de retrouver l’auteur de cette attaque.

Ces attaques par armes à feu contrastent avec les attaques au couteau effectués par des civils palestiniens à bout de nerfs vu les provocations quotidiennes israéliennes. Elles révèlent surtout un profond changement de paradigme au sein de la jeunesse arabe israélienne qui ne se reconnaît plus dans le modèle post-sioniste prônant le paradoxe de l’exclusivité théocratique dans le cadre d’une idéologie agnostique et extrémiste. C’est également le ras-le-bol d’une population réprimée par des moyens de plus en plus pervers et sophistiqués, qui répond aux assassinats et au vol par un nouveau type de violence.

Ce n’est plus une Intifada (soulèvement) d’enfants à coups de pierres (qui fut réprimée par des balles à très haute vélocité dont la vitesse initiale dépassait 1200 m/seconde). C’est une révolution sourde dont les prémisses annoncent une période de grand trouble dans cette partie déjà instable et conflictuelle du monde.

source : Strategika 51