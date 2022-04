Le ‘fantôme de Kiev” décède après avoir abattu quarante avions russes

Le Times a été le premier média à annoncer que le major Stepan Tarabalka se cachait derrière ce surnom. Le 13 mars dernier, le père de 29 ans s’est heurté à une force écrasante et a perdu la vie, selon le rapport. Le premier jour de la guerre, le “fantôme de Kiev” a immédiatement éliminé six adversaires au cours de plusieurs batailles aériennes. L’Ukraine avait alors partagé une vidéo du pilote de MiG-29, alors inconnu. “Il règne sur le ciel de notre pays et est déjà un cauchemar pour les avions russes qui entrent dans notre pays”, déclarait le gouvernement.