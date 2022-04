The National Pulse a déjà révélé la collaboration pluriannuelle entre le laboratoire texan et l’Institut de virologie de Wuhan, notamment l’organisation de programmes d’échange et la formation de chercheurs dans les installations de niveau de biosécurité 4 (BSL) du laboratoire. Les directeurs du laboratoire de Wuhan et du laboratoire national de Galveston, qui se décrit comme « construit dans le cadre de subventions accordées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) de [Fauci] », ont admis avoir travaillé avec les « agents pathogènes les plus dangereux du monde » en 2018.

La nouvelle intervient en pleine controverse sur le rôle d’Antony Fauci dans le financement de la recherche sur le coronavirus des chauves-souris à l’Institut de virologie de Wuhan – une relation dont les nouveaux documents semblent montrer qu’elle s’étend au-delà des partenaires américains comme l’EcoHealth Alliance de Peter Daszak. Selon de nombreux experts en santé publique et en renseignement, ce laboratoire serait également à l’origine du COVID-19.

En plus des emails privés de Fauci obtenus par The National Pulse, de nouveaux documents internes obtenus par le groupe de surveillance du gouvernement U.S. Right to Know (USRTK) confirment l’existence du programme et fournissent plus d’informations sur l’accord entre les deux laboratoires.

L’USRTK a obtenu une copie du contrat officiel cimentant le partenariat entre Wuhan et Galveston en 2017 : « Protocole d’accord de coopération entre l’Institut de virologie de Wuhan, l’Académie chinoise des sciences, et l’Université du Texas Medical Branch à Galveston. »