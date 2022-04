Le PDG d’AstraZeneca avoue : « Les traitements par anticorps sont meilleurs que nos vaccins » (Vidéo)

Mardi, Project Veritas a publié une fuite d’un enregistrement datant de 2020 montrant le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, avouant que les traitements par anticorps sont plus efficaces pour traiter le COVID-19 que les vaccins expérimentaux produits par sa société.

« Des millions de personnes [immunodéprimées] ne peuvent pas être vaccinées… le [traitement] par anticorps a un énorme potentiel », a-t-il déclaré dans la vidéo qui a fait l’objet d’une fuite.

« Par exemple, si vous êtes atteint d’une maladie immunitaire, le lupus, ou une autre maladie immunitaire, vous ne pouvez pas – ou la sclérose en plaques, vous ne pouvez pas être vacciné. Il y a donc des millions de personnes dans le monde qui auront besoin d’une protection qui ne peut pas provenir d’un vaccin. Donc, l’anticorps à action prolongée a un potentiel énorme », a déclaré M. Soriot lors d’un appel Zoom de l’entreprise en décembre 2020.

« L’anticorps à action prolongée est assez unique parce que c’est la seule combinaison qui potentiellement durera plus de six mois, jusqu’à potentiellement 12 mois et protégera les gens pendant une longue période. »

Project Veritas a rapporté :