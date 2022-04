Le toxique Remdesivir autorisé pour les enfants

Fabriqué par Gilead Sciences, le remdesivir est déjà approuvé pour traiter les patients âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg. Le médicament est commercialisé sous le nom de Veklury et il est administré sous forme d’injection.

Dans un communiqué de presse publié lundi, la FDA a annoncé que son usage chez les jeunes enfants âgés de 28 jours et pesant environ 3 kilos est aussi approuvé. Il s’agit donc du premier traitement Covid destiné aux patients de moins de 12 ans.

Selon la directrice du Centre d’évaluation des médicaments et de recherche de la FDA, le Dr Patrizia Cavazzoni, le Covid-19 peut provoquer une maladie grave chez les enfants, dont certains n’ont actuellement aucune option de vaccination.

Dans un communiqué, elle déclare « qu’il existe toujours un besoin d’options de traitement sûr et efficace du COVID-19 pour cette population ». Ainsi, il est nécessaire de trouver des options de traitement efficace pour eux. L’approbation du remdesivir « démontre l’engagement de l’agence à répondre à ce besoin ».