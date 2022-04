Les champignons communiquent entre eux en utilisant jusqu’à 50 « mots »

Mais ces processus ressemblent-ils de quelque manière que ce soit à des formes plus développées de langage ? Pour répondre à cette question, Andrew Adamatzky et ses collègues de l’université de Bristol ont analysé les pics de potentiel électrique générés par quatre espèces de champignons – enoki (Flammulina velutipes), à branchies fendues (Schizophyllum commune), fantômes (Omphalotus nidiformis) et à chenilles (Cordyceps militaris) – en insérant de minuscules électrodes dans des substrats colonisés par leurs réseaux d’hyphes.