Les États-Unis forment les troupes ukrainiennes à l’utilisation de drones kamikazes Switchblade

On peut supposer que cet entraînement a eu lieu hors d’Ukraine, probablement dans la Pologne voisine, le président Biden ayant confirmé plus tôt que des conseillers américains y formaient des soldats ukrainiens.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse mercredi qu’un « très petit nombre » de soldats ukrainiens avaient été formés. Il a expliqué que l’on s’attendait à ce qu’ils « retournent dans leur pays pour former d’autres personnes sur l’équipement », selon The Hill.

« Nous avons profité du fait qu’ils étaient encore dans le pays pour leur donner une formation de quelques jours sur le Switchblade afin qu’ils puissent retourner – et ils le feront bientôt – former d’autres membres de l’armée ukrainienne », a déclaré M. Kirby.

Jusqu’à présent, le programme pourrait avoir inclus moins d’une douzaine de militaires ukrainiens formés au Switchblade, qui, dans sa version « série 600 », est capable de détruire des chars après avoir été en veille pendant 40 minutes.

NBC a décrit précédemment : « Les Switchblades sont essentiellement des bombes intelligentes robotisées, équipées de caméras, de systèmes de guidage et d’explosifs. Ils peuvent être programmés pour frapper automatiquement des cibles situées à des kilomètres de distance, et elles peuvent être dirigées autour d’objectifs jusqu’à ce que le moment soit venu de frapper. La société affirme que les 600 peuvent voler pendant 40 minutes et jusqu’à 80 km. »

Un rapport d’analyse militaire a suggéré que jusqu’à 1 000 drones Switchblade pourraient être destinés à l’Ukraine par le fabricant américain :

Mais le terme « système sans pilote » ne désigne pas en réalité un drone individuel, mais plutôt un ensemble complet de systèmes de lancement et de contrôle au sol, et potentiellement plusieurs drones. Et en effet, selon le journaliste Michael Weiss, une source militaire a indiqué que chaque système tactique Switchblade comprend dix drones. Cela signifie que l’Ukraine pourrait recevoir jusqu’à mille drones kamikazes à tir unique, et non 100. Cela dit, il pourrait aussi y avoir un mélange de différents types de drones (comme des drones de surveillance non armés) dans le compte de 100 systèmes de drones ou même différents modèles de Switchblade.

Ci-dessous : un drone Switchblade est testé en direct sur un terrain d’essai de l’Utah…

La version 600, la plus avancée et la plus grande des deux variantes, serait capable d’abattre des chars et des véhicules blindés, ainsi que de l’artillerie. Le magazine Wired a déjà décrit le petit drone comme un « mélange pliable de missile et de drone de deux kilos ».