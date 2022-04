Les morts fœtales ont augmenté de près de 2 000 % depuis le début du déploiement des vaccins

Le Dr Peterson Pierre a présenté des données concernant le taux de mort fœtale par vaccin administré aux États-Unis, et celles-ci ont montré un pic des cas depuis que les vaccins COVID-19 sont disponibles. Il a également indiqué que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont enregistré 550 millions d’injections de COVID administrées, avec 3 725 morts fœtales.