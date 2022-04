Les renseignements américains ont aidé l’Ukraine à abattre un avion russe transportant des « centaines » de parachutistes

Les responsables du Pentagone et du Département d’État ont insisté cette semaine sur le fait que les États-Unis et l’OTAN ne mènent pas une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, mais nous recevons ensuite des rapports explosifs tels que celui de NBC, dans lequel des responsables anonymes de la défense et du renseignement se vantent des dommages causés aux forces d’invasion, notamment en abattant du ciel des « centaines » de parachutistes qui se trouvaient dans un avion de transport militaire Il-76…

« Lorsque la Russie a lancé son invasion, les États-Unis ont donné aux forces ukrainiennes des renseignements détaillés sur le moment et l’endroit exacts où les missiles et les bombes russes avaient l’intention de frapper, ce qui a incité l’Ukraine à déplacer les défenses aériennes et les avions hors de danger, ont déclaré des responsables américains actuels et anciens à NBC News. »

Et puis vient cet aveu stupéfiant : « Cet échange de renseignements en temps quasi réel a également permis à l’Ukraine d’abattre un avion de transport russe transportant des centaines de soldats dans les premiers jours de la guerre, selon les responsables, ce qui a permis de repousser un assaut russe sur un aéroport clé près de Kiev », a écrit NBC.