Liste complète de la prochaine génération de jeunes leaders mondiaux du FEM de Klaus Schwab

Les objectifs du Forum économique mondial (FEM) de Klaus Schwab vont bien au-delà de la refonte de l’économie. Ils veulent vous refaire physiquement, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Ils veulent que vous ne possédiez rien et que vous soyez heureux.

Le FEM contrôle l’élite mondialiste depuis plus longtemps qu’on ne le croit. Les Young Global Leaders de Klaus Schwab ont été installés comme marionnettes à la tête de pays du monde occidental. Des sommités de la gauche radicale comme Justin Trudeau au Canada, Emmanuel Macron en France et Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, ainsi que les milliardaires Bill Gates et Jeff Bezos, en sont les exemples les plus flagrants.

Nous disposons désormais d’une liste complète des futurs leaders mondiaux du FEM. Vous seriez bien avisé de conserver cette liste pour toute référence future. Si l’on considère les régimes répressifs dirigés par la première génération de jeunes leaders mondiaux du FEM, et si l’on connaît les plans que le FEM a en réserve pour l’humanité, on ne peut que supposer que cette nouvelle génération de leaders est formée pour être encore pire .

La classe 2021 des Young Global Leaders de Klaus Schwab comprend le lieutenant-gouverneur de l’État du Michigan, un vice-président senior d’Uber, le militant raciste Ibram X Kendi et des cadres de Dow, Pfizer et Merck, entre autres.

Des pays du monde entier sont représentés dans la dernière cuvée de 112 futurs leaders mondialistes du FEM. Selon leur site web, les Young Global Leaders se composent de « plus de 1 400 membres et anciens membres de 120 nationalités ». Ces personnes sont formées pour « [s’]aligner sur la mission du Forum économique mondial », qui est de « stimuler la coopération public-privé dans l’intérêt public mondial ». Le FEM est connu pour sa réunion annuelle des élitistes à Davos, une station alpine en Suisse. Rapport de la Fondation Rair :

Le Forum économique mondial encourage le dangereux virage de la fusion continue des gouvernements avec les grandes entreprises, décrite comme une « coopération public-privé ». Cette « coopération » est également illustrée par ce que l’on appelle le « capitalisme participatif », qui permet à l’industrie de ne plus fonctionner sur la base du profit. À terme, un tel système serait contraint de se replier sur lui-même, mais les élitistes mondialistes ne semblent pas trop s’en inquiéter.

Vous pouvez faire défiler la liste de la classe 2021 du Young Global Leader par région. Voici la liste représentant l’Amérique du Nord :

Daniel Ahn, Global Fellow, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, États-Unis.

Peter Biar Ajak, Visiting Fellow et Adjunct Faculty, Africa Center for Strategic Studies, États-Unis.

Adriana Cargill, journaliste radio indépendante, États-Unis.

Arvan Chan, Vice-président senior ; Directeur des opérations, International, Centene, États-Unis.

Alexis Crow, Directeur mondial, Geopolitical Investing, PwC, États-Unis.

Abasi Ene-Obong, Directeur général et Fondateur, 54gene, États-Unis.

Jocelyn Formsma, directeur exécutif, Association nationale des centres d’amitié, Canada.

Garlin Gilchrist II, Lieutenant Gouverneur, Etat du Michigan, États-Unis

Pierre-Dimitri Gore-Coty, Vice-président principal, Livraison, Uber Technologies, États-Unis.

Megan Greenfield, Partenaire, McKinsey & Company, États-Unis

Jessica Jackson, Responsable du plaidoyer, Reform Alliance, États-Unis.

Gadeer Kamal-Mreeh, Envoyé spécial principal, Amérique du Nord, Agence juive, États-Unis.

Brian Kaufmann, Chef, Investissements privés ; Gestionnaire de portefeuille ; Membre du Comité de gestion, Viking Global Investors, États-Unis.

Conrod Kelly, Directeur général, Chili, Merck & Co, Inc, États-Unis.

Ibram X Kendi, Directeur du Centre de recherche antiraciste, Université de Boston, États-Unis.

Haley Lowry, Directrice du développement durable, Dow, États-Unis.

Lukas Nelson, chef de groupe, Promise of The Real, États-Unis.

Amit Paley, directeur général et directeur exécutif, The Trevor Project, États-Unis

Emily Serazin, Directrice générale et partenaire, Boston Consulting Group (BCG), États-Unis.

Liam Sobey, vice-président, Merchandising, Sobeys Inc, Canada.

Vasudha Vats, vice-présidente, Pfizer, États-Unis.

Hitesh Wadhwa, vice-président, ventes et initiatives stratégiques, Tech Mahindra, États-Unis.

David Alexander Walcott, fondateur et associé gérant, Novamed, États-Unis.

Mais le Forum économique mondial ne veut pas seulement refaire l’économie, il veut aussi refaire l’humanité..

Biologie synthétique

La biologie synthétique va refaire le monde. Les outils dont disposent les scientifiques aujourd’hui offrent un vaste potentiel pour faire du bien ou du mal. – Lieutenant-colonel Marcus A. Cunningham, USAF, Strategic Studies Quarterly, automne 2020.

Une partie de la vision de Schwab semble être son itération folle de la « biologie synthétique », qui a été décrite comme « la conception et la construction de modules biologiques, de systèmes biologiques et de machines biologiques ou la reconception de systèmes biologiques existants à des fins utiles ». En substance, la biologie synthétique est un terme générique qui inclut une obsession marginale bizarre avec le transhumanisme, ou la « fusion des êtres humains avec la technologie ».

Un article choquant publié en novembre 2020 sur LifeSite News présente le Dr Miklos Lukacs de Pereny, professeur de science, de technologie et d’innovation à l’université de San Martín de Porres au Pérou. Le professeur est cité comme expliquant que la quatrième révolution industrielle « n’est rien d’autre que la mise en œuvre du transhumanisme au niveau mondial. »

En effet, en 2016, Schwab a déclaré que cette « quatrième révolution industrielle » conduira « à une fusion de nos identités physique, numérique et biologique. »

La vision de Schwab est tellement scandaleuse qu’il devrait évidemment être rejeté d’emblée comme un fou. Mais au lieu de cela, les élites mondiales autoproclamées assistent avec empressement aux conférences de Schwab et s’inscrivent pour devenir des « Young Global Leaders ».

Si la « Quatrième révolution industrielle » est la vision de Klaus Schwab pour refaire l’humanité et l’économie mondiales, alors la rampe de lancement est la « Grande réinitialisation ». Le véhicule du Grand Reset, bien sûr, est la pandémie de coronavirus.