Macron lit-il les statistiques de l’OMS avant de critiquer la chloroquine et de soutenir le vaccin?

Lors d’une interview récente, E. Macron pensait discréditer sa rivale en affirmant « si Le Pen avait été au pouvoir vous auriez eu la chloroquine et pas de vaccin » espérant ainsi s’attirer la reconnaissance d’un électorat bien conditionné par la propagande des médias.

© BFMTV Emmanuel Macron face à la presse le 12 avril à Mulhouse :

« Je n’oublie pas ce que Madame Le Pen a dit constamment pendant la crise du Covid », a déclaré Emmanuel Macron lors d’un micro-tendu, avant de détailler: « Elle allait soigner les gens à la chloroquine. Elle allait vacciner les gens avec un vaccin russe dont même l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il n’était pas efficace… Et elle a critiqué assez méthodiquement toutes les décisions prises par le gouvernement, sans lesquelles nous n’aurions pas tenu« .

Et pourtant ce fut une des meilleures déclarations de MLP pendant cette crise du covid, et le plus beau compliment qu’il peut lui faire. Oui, il fallait traiter les patients de covid19 par l’hydroxychloroquine dont l’efficacité se confirme à long terme . Ecoutez la récente interview du Pr Raoult et du Pr Millon : Chloroquine & Censure – YouTube

Et l’analyse complète du PR Million

Présentation complète du Pr Million : https://filesender.renater.fr/?s=down…

Il devrait aussi lire les résultats des injections expérimentales tels qu’ils sont publiés par l’OMS et l’université John Hopkins et reproduits en français dans :

Les « vaccins » augmentent-ils le risque de contamination et de mort par Covid19 ? Confirmation un an plus tard – La vérité vous rendra libres (la-verite-vous-rendra-libres.org)

Qu’il s’agisse de l’échec des injections Pfizer en Israël :

Ou de l’échec des injections Astra Zeneca et autres en Grande Bretagne :

Si Macron était mieux informé, il aurait évité cet argument de la chloroquine inefficace et du vaccin salvateur car il clame ainsi son ignorance des données avérées de l’OMS qui démontrent que les pays qui ont utilisé la chloroquine pleurent en moyenne dix fois moins de morts Covid que ceux qui comme la France ont appliqué la stratégie du tout vaccin .

Les pays qui ont utilisé l’hydroxychloroquine sont essentiellement africains

Les pays africains tropicaux sont des zones d’endémie du paludisme et leurs populations prennent tous les jours des antipaludéens. Certaines régions de l’inde et du Pakistan vivent sous la même menace et utilisent la même protection. L’Inde après examen des données avérées par son comité Covid a axé officiellement sa stratégie Covid sur les traitements précoces et même préventifs par HCQ (hydroxychloroquine), antibiotiques et ivermectine. L’Algérie a fermement conseillé et largement utilisé le traitement Raoult contre le Covid19.

Les pays occidentaux riches ont au contraire suivi les recommandations de l’OMS, officiellement refusé la chloroquine et imposé la vaccination forcée.

Les données de l’OMS mises en graphique par l’Université John Hopkins prouvent que la stratégie du tout vaccin aboutit à une mortalité 5 à 20 fois supérieure à celle centrée sur la chloroquine.

Si Le Pen avait été au pouvoir et permis aux médecins d’utiliser la chloroquine comme le conseillaient les Professeurs Raoult et Perronne, et de nombreux autres en France et à l’étranger, nous déplorerions 120000 à 130000 morts de covid de moins !

Avant de s’autoglorifier de sa politique sanitaire que lui a conseillée McKinsey, le candidat Macron et le collège des généralistes enseignants feraient bien de vérifier les données que l’OMS publie sur OMS Covid Dashboard !

Dre Nicole Delépine

Dr Gérard Delépine

Cet article a été publié également sur le site la-verite-vous-rendra-libres.org