Pfizer a embauché 2 400 personnes pour répondre aux vaccinés qui ont des effets secondaires

Des documents Pfizer récemment publiés ont révélé que la société Big Pharma devait embaucher des milliers d’employés supplémentaires à temps plein pour traiter le déluge d’effets indésirables causés par son vaccin contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19).

La Food and Drug Administration (FDA) a récemment reçu l’ ordre d’un juge du Texas d’accélérer la publication de documents confidentiels transmis à l’agence par Pfizer concernant son dangereux vaccin COVID-19. (En relation: Un document Pfizer top secret divulgué montre que le vaccin COVID-19 est BEAUCOUP PLUS DANGEREUX que le monde ne le sait .)

Le dernier lot de documents Pfizer, publié le 1er avril, est composé de 11 043 pages de données , y compris une version non expurgée du rapport d’expérience post-commercialisation de la société.

Dans l’un des documents publiés , intitulé “Analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation”, écrit le 30 avril 2021, Pfizer a admis qu’il recevait tellement de rapports d’événements indésirables concernant son vaccin COVID inefficace qu’il a dû embaucher 2 400 personnes supplémentaires pour aider l’entreprise à répondre aux exigences en matière de traitement des données et de paperasserie.

Le document indiquait :

« Pfizer a également pris plusieurs mesures pour aider à atténuer la forte augmentation des rapports d’événements indésirables. Cela comprend des améliorations technologiques importantes et des solutions de processus et de flux de travail, ainsi que l’augmentation du nombre de collègues chargés de la saisie des données et du traitement des cas. À ce jour, Pfizer a intégré environ 600 employés supplémentaires à temps plein. D’autres rejoignent chaque mois avec un total prévu de plus de 1 800 ressources supplémentaires d’ici la fin juin 2021. »

Le vaccin ARNm COVID-19 de Pfizer est dangereux

Les données découvertes dans les documents de Pfizer et de la FDA prouvent deux choses que de nombreux défenseurs de la liberté de la santé connaissent déjà depuis le début.

Premièrement : le vaccin ARNm COVID-19 de Pfizer est dangereux.

Deuxièmement, et peut-être plus important encore, le nombre sans précédent d’événements indésirables signalés a prouvé que Pfizer et la FDA savaient depuis le début que le vaccin est mortel, et pourtant ils n’ont divulgué aucune de ces informations critiques au public.

Le document montre également que, selon les estimations de Pfizer, entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021, la société a expédié plus de 126 millions de doses de son vaccin COVID-19 dans le monde.

“Le déploiement du vaccin Pfizer a entraîné un nombre sans précédent d’événements indésirables signalés – 158 000 événements indésirables au cours des deux premiers mois du déploiement signifie que le taux d’événements indésirables signalés était d’environ un pour 1 000, avec un grand nombre d’événements indésirables classés comme graves”, a remarqué Brian Hooker, directeur scientifique de Children’s Health Defense. “Il n’est pas étonnant qu’une armée d’employés ait été nécessaire pour traiter toutes les informations”.

“Des personnes ont été blessées et sont mortes à la suite de la plus vaste campagne de dissimulation de l’histoire des États-Unis “, a noté Mat Staver, fondateur et président de Liberty Counsel, une organisation juridique spécialisée dans la défense des libertés religieuses.

«Ces vaccins COVID ne sont ni sûrs ni efficaces et la vérité a été censurée et le public a été nourri de mensonges par le gouvernement américain, les sociétés pharmaceutiques et les médias. C’est un crime contre l’humanité. »

D’autres documents de Pfizer sur les vaccins doivent encore être publiés

Dans le cadre du procès intenté par la FDA, tous les documents relatifs aux vaccins que Pfizer a présentés à l’agence gouvernementale devraient être mis à la disposition du public dans les sept prochains mois.

Cette récente tranche de documents Pfizer a également révélé d’autres informations surprenantes.

Dans certains documents, Pfizer a commandé des articles scientifiques évalués par des pairs pour affirmer que la société Big Pharma devait poursuivre le développement et l’évaluation de son vaccin à ARNm malgré l’apparition d’effets indésirables graves chez de nombreux participants aux essais.

De nombreux autres documents contiennent des informations banales, comme des documents décrivant le schéma de randomisation de Pfizer pour identifier les participants à l’essai du vaccin, des documents permettant d’identifier qui a reçu les doses réelles ou le placebo, et des documents énumérant les caractéristiques démographiques des participants à l’essai.

Parmi les autres documents divulgués, on trouve un questionnaire que les participants à l’essai devaient remplir ainsi que des formulaires d’approbation d’étude clinique, des formulaires de consentement et des certificats de vérification pour les emplacements des essais de vaccins.

