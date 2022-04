Pfizer : décharges électriques, brûlures... qu'est-ce que le syndrome de Parsonage-Turner, effet secondaire du vaccin ?

Un nouveau "signal potentiel" de la pharmacovigilance pour les vaccins à ARN messager : le syndrome de Parsonage-Turner (une douleur violente et brutale à l'épaule suivie d'une possible paralysie). 6 cas graves pour Pfizer et 2 cas pour Moderna ont été recensés. 1/6 ⤵️ #Covid19 pic.twitter.com/HZjHGWd5A3

Tous les cas rapportés ont été revus et analysés avec un expert neurologue. 18 sont restés sur le banc de touche, faute d'éléments. Parmi les 25 cas restants, 7 cas ayant contracté le syndrome de Parsonage-Turner sont survenus après la première dose, 14 après la deuxième dose, et 4 cas après le rappel . Sur ces 25 cas 9 cas sont rétablis ou en cours de rétablissement, 14 sont non rétablis, l'un est rétabli avec des séquelles et l'information n'est pas connue dans un cas, précise l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans son point de situation daté du 19 mars 2022.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénombre 8 cas de forme particulière, soit dans leur expression clinique (une forme focale, une forme atypique, une forme débutante), soit dans leur contexte de survenue (une rechute chez une personne avec antécédent de Parsonage-Turner, dont elle avait totalement récupéré) ; un cas rapporte un syndrome de cas de Parsonage-Turner controlatéral du bras vacciné, un cas concerne un syndrome de Parsonage-Turner survenant dans un contexte de post-partum (période considérée comme à risque d'une telle pathologie), 2 cas mentionnent l'existence d'un traumatisme. Cette nouvelle analyse confirme que le rôle du vaccin peut être questionné.

Supplément d'informations de MesVaccins Globalement, le nombre d'événements indésirables suivant la vaccination est très faible quand on le rapporte au nombre très élevé de personnes vaccinées. La publication régulière des données de surveillance des événements indésirables post-vaccinaux est un gage de transparence. Pour autant, un événement indésirable post-vaccinal n'est pas synonyme d'effet indésirable imputable au vaccin, même si les deux termes sont souvent utilisés indifféremment, temporise le site MesVaccins.net.

Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

Le syndrome de Parsonage-Turner se traduit par une inflammation brutale, qui apparaît surtout la nuit, et qui va entraîner une très forte douleur dans l'épaule et le cou, une sensibilité de la peau, mais aussi des strictions et des sensations de brûlures, de décharge électrique.

En ce qui concerne le traitement, il repose essentiellement sur l'administration de cortisone par le médecin. Parmi les médecines alternatives, l'acupuncture et l'auriculothérapie se révèlent efficaces pour diminuer la douleur puisqu'elle agit sur la commande douloureuse de ces nerfs, indique le docteur Gilles Mondolini, médecin du sport, ostéopathe et médecin acupuncteur, au Journal des Femmes.

Les effets secondaires déjà signalés

En janvier déjà, l'ANSM avait recensé plusieurs effets secondaires liés au vaccin Pfizer :

douleur, réaction cutanée (rougeur), gonflement au point d’injection

maux de tête

fatigue, fièvre, frissons

douleurs musculaires ou articulaires

troubles digestifs

apparition de ganglions

réaction allergique (urticaire, gonflement au visage...)

La liste des effets secondaires pour le vaccin Pfizer. CAPTURE ANSM - NOVEMBRE 2021



Du 27 décembre 2020 au 24 mars 2022 : 97 043 cas d'effets indésirables ont été analysés sur plus de 109 511 000 injections. Il n'y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période du 11 au 24 mars avec le vaccin Comirnaty, informe l'ANSM.

Une récente étude israélienne publiée le 3 février 2022 dans la revue scientifique Vaccines, a constaté que les femmes seraient deux fois plus à risque de signaler des effets secondaires à la suite d’une injection au vaccin Pfizer. En effet, selon les scientifiques, les femmes étaient 1,89 fois plus susceptibles d’avoir des effets secondaires après la première dose de vaccin et 1,82 fois plus susceptibles à la suite de la deuxième injection.

A savoir que les professionnels de santé ou les personnes vaccinées peuvent signaler sur le site signalement.social- sante.gouv.fr/ tout effet indésirable immédiat ou retardé à la suite d’une vaccination.

Le formulaire de signalement sera adapté afin de recueillir des données supplémentaires relatives aux vaccins lors de la déclaration des effets indésirables.