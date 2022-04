L’armée russe a commencé à utiliser « Murmansk-BN »

La deuxième phase a bel et bien commencé. Des armes plus sophistiquées sont utilisées.

Le complexe de guerre électronique le plus puissant « Murmansk-BN » supprime les communications de l’armée ukrainienne.

Le complexe est conçu pour brouiller les lignes de communication radio à ondes courtes à une distance allant jusqu’à 5000 kilomètres, ce qui aveugle les postes de commandement ennemis. Mourmansk peut également effectuer des reconnaissances radio et intercepter les signaux ennemis.



C’est l’escalade. Des renforts arrivent de Tyumen.

Plusieurs centaines d’unités de MLRS Grad voyagent par rail du coeur de la Russie vers le front. Encore un jour ou deux et ils arriveront dans le Donbass et près d’Izyum et Kharkiv.

