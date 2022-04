Plus de 600 millions d'oiseaux ont disparu en Europe depuis les années 1980

Dans les années 1960, la biologiste américaine Rachel Carson mettait un garde contre le risque d'un « printemps silencieux », en référence aux menaces que les pesticides faisaient peser sur les populations d'oiseaux. Si la prophétie n'est pas encore devenue une réalité, la bande son de leurs trilles et de leurs pépiements a considérablement baissé de volume en Europe. L'étude de quarante ans de données sur les populations du continent témoigne d'une chute vertigineuse de sa faune aviaire : ses effectifs ont baissé de 17 à 19 % depuis 1980, ce qui représente la disparition de 560 à 620 millions d'oiseaux.

Le funeste décompte a été mené par BirdLife International, la Royal Society for the Protection of Birds et la Société tchèque d'ornithologie, à partir des données récoltées entre 1980 et 2017 sur 378 des 445 espèces d'oiseaux natifs des pays de l'Union européenne. Selon l’étude, publiée dans la revue Ecology and Evolution, l'hécatombe est due en grande partie à la diminution des populations d'un petit nombre d'espèces. « Les huit espèces qui connaissent les plus fortes pertes contribuent à 69 % du déclin » souligne le rapport. Toutes appartiennent aux oiseaux communs. Ce sont eux qui, proportionnellement, sont les plus touchés. À commencer par le moineau domestique, qui paie le plus lourd tribut.