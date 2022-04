Présidentielle 2022 : Duel Macron / Le Pen

On reprend les mêmes et on recommence.

Le Président sortant Emmanuel Macron arrive légèrement en tête du premier tour avec 26,6% des voix, Marine Le Pen le talonne avec 24,3% des bulletins.

Jean-Luc Mélenchon arrive troisième avec une jolie remontée pour obtenir 20,2% des voix.

Déception du côté de Valérie Pécresse (4,6%), Eric Zemmour (6,8%) et L'écologiste Yannick Jadot (4,6%) qui s'attendaient à mieux.

Vient ensuite le sympathique Jean Lassalle avec un joli 3,2%.

Le communiste Fabien Roussel obtient 2,5% des voix.

Anne Hidalgo se ramasse, avec seulement 1,9%, même score que Nicolas Dupont-Aignan.

Le candidat du NPA Philippe Poutou est à 0,7% et la candidate d'extrême gauche et représentante de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud à 0,6% des voix.

Ces chiffres sont provisoires. Sources belges

