Qui est le supposé "boucher de Boutcha", Azatbek Omurbekov ?

Selon des activistes ukrainiens, Azatbek Omurbekov est le lieutenant-colonel à la tête des opérations menées par l'armée russe à Boutcha.

Certains l'appellent le "boucher de Boutcha". Le lieutenant-colonel russe Azatbek Omurbekov est identifié par le site InformNapalm, un site d'activistes ukrainiens, comme l'homme à la tête des opérations menées par l'armée russe à Boutcha, où des centaines de corps de civils exécutés ont été retrouvés.

Âgé d'une quarantaine d'années, Azatbek Omurbekov est lieutenant-colonel de la 64e brigade d'infanteries motorisées. D'après les informations du Times, l'homme a été décoré par le vice-ministre de la défense russe pour service exceptionnel en 2014 et béni par l'église orthodoxe à la fin de l'année 2021, avant le début de l'invasion russe en Ukraine.

Et selon le site ukrainien InformNapalm, qui diffuse les coordonnées d'Azatbek Omurbekov, c'est bien l'unité de ce militaire qui était à Boutcha au moment où les exécutions ont été commises.

Mais il reste encore à savoir si ses soldats ont agi sous ses ordres ou si c'est le fait "d'une prise d'initiative locale", souligne l'ancien pilote de chasse dans l'aéronavale française Pierre-Henri Chuet.