Survivre à une coupure d’Internet

Qu’est ce qu’une coupure d’Internet ?

Nous commençons aujourd’hui une nouvelle série d’articles qui explorent les perturbations du réseau Internet. Alors que l’Internet est de plus en plus régulé, il se retrouve aussi de plus en plus victime de coupures selon une étude de 2011. C’est une tendance qui s’accroît, selon un rapport très complet d’Access Now. Ces coupures peuvent avoir différentes raisons, allant d’une faille technique à une volonté délibérée de la part des États d’empêcher les habitant·es de communiquer, notamment lors de révoltes ou de périodes d’instabilité politique.

Bien que la légende veuille qu’il ait été conçu pour survivre à un hiver atomique dans son ensemble, localement, l’accès à Internet peut être coupé. Le réseau Internet étant construit autour d’un assemblage de réseaux autonomes mais inter-connectés, il se pourrait qu’une partie de ces sous-réseaux tombent, sans que les autres ne soient sévèrement impactés. L’information pourrait continuer à circuler dans le reste du réseau.

Parce qu’il est un outil souvent central dans la contestation d’un pouvoir illégitime, pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou humaines, il est vital d’étudier comment faire pour maintenir les connexions et ainsi pouvoir disséminer des informations. Dans plus de 140 cas, comme nous l’apprend la page 6 du rapport de Access Now, les gouvernements ont justifié leurs coupures par « la Sécurité nationale » ou le contrôle des « fausses informations ».

Il est souvent évident pour les observateurs qu’en réalité les autorités peuvent redouter la contestation, et donc coupent l’accès à Internet pour limiter la capacité du peuple à s’organiser et à s’exprimer, que ce soit en ligne ou non. Les données révèlent que, quand les autorités parlent de « fausse information », rumeurs ou discours de haine, ils sont en réalité contraints d’agir en réaction à des manifestations, des élections, des violences sociales ou des activités militantes, entre autres. En utilisant ces menaces comme excuse, il semble que les gouvernements utilisent les coupures comme moyen de contrôler le débat politique et le flux d’informations. (The KEEPITON Report, 2018)

Cela démontre sans équivoque l’importance d’un tel outil. Ainsi, nous allons commencer par étudier quels sont les différents types de coupures dans un premier article. Puis, dans un second temps, nous verrons comment contourner les censures et rétablir les connexions. Enfin, quand rétablir une connexion n’est pas possible, ou pas souhaitable, nous verrons comment s’organiser sans internet, voire sans ordinateurs.

Qui coupe internet ?

Il faut savoir avant toutes choses qu’Internet à une existence physique, à travers différents types d’infrastructures.

Autant les câbles sont importants, autant il existe aussi les entrepôts de données, les opérateurs transnationaux, et des opérateurs locaux, qui ont tous un rôle à jouer. C’est à travers ce mille-feuilles d’acteurs que nos connexions se font, et plus l’opérateur va être en haut de la hiérarchie des interconnexions, plus il aura de pouvoir sur le réseau.

Parlons donc coupure. Une coupure, c’est une interruption dans votre connexion au réseau Internet. Cette interruption peut être totale – rien ne passe – ou bien partielle – vous arrivez à vous connecter à certaines parties mais pas d’autres. Ou bien la connexion est instable, et empêche une utilisation fluide. La réduction de la vitesse de connexion peut parfois produire des effets comparables à une coupure.

Il existe plusieurs moyens de couper la connexion à Internet. Mais en réalité, il n’existe pas une seule connexion, mais des interconnexions, et de nombreuses manières de les réaliser. Et les coupures sont tout aussi variées. Elles peuvent être longues, sur plusieurs mois, comme assez courtes. Elles peuvent avoir plus ou moins de régularité.

Étudions donc quelles pourraient être les causes de ces coupures.

Le climat

Internet, c’est avant tout une interconnexion entre des ordinateurs à l’échelle du monde. Ces interconnexions se font principalement par des câbles, et à travers d’autres ordinateurs, qui sont sensibles au climat. Ainsi, un incendie peut par exemple sérieusement compromettre le réseau. La crise climatique en cours, qui provoque des inondations, des glissements de terrain, et autant de choses qui peuvent compromettre nos constructions, est une menace extrêmement importante. La Chine, pays où les payements en ligne sont monnaie courante, à dû se confronter à cette situation lors d’innondations récente.

Les animaux

Nos infrastructures ne sont pas sensibles qu’au climat, elles le sont aussi aux animaux avec qui nous partageons la terre et la mer. Ainsi, comme les rongeurs qui peuvent grignoter des câbles, les requins peuvent attaquer le réseau, comme ça a été le cas au large du Việt Nam.

(Si vous voulez voir à quoi ressemble le posage de câbles sous-marins aujourd’hui, cette vidéo vous donne une idée.)

Les humains

Nous autres humains avons aussi une certaine capacité à couper le réseau, que ça soit volontairement, comme par exemple lors de vols de câble, mais aussi parfois sans le vouloir : Une dame en Géorgie a ainsi coupé l’accès d’un pays entier en cherchant à recycler du métal dans le sol. Parfois, on ne sait même pas vraiment ce qui a causé une cassure…

Les industriels

Une mauvaise gestion des infrastructures peut amener à des coupures. On pourrait parler de la façon dont est géré le déploiement de la fibre, fruit d’une politique économie mortifère, mais French Data Network le fera mieux que nous. Même si le réseau est là, pas sûr qu’il soit utilisable, faute d’entretien, comme à Brooklyn, USA. On se retrouve alors avec des coupures, ou une absence de raccordement à des moments critiques. On peut vous le dire, ça nous est arrivé récemment.

Les gouvernements

Les exemples récents de coupures par des gouvernements ne manquent malheureusement pas. Nous pourrions en faire la liste ici, mais laissons Wikipédia s’en charger. Quelques exemples tout de même ; au Myanmar, en Égypte, en Inde, à Cuba, à Cuba encore, en Éthiopie, au Belarus… Il existe aussi un risque d’attaque par un gouvernement hostile, notamment comme les États-Unis en Syrie. Aidés par, entre autres, des entreprises françaises, les États autour du globe s’équipent de moyens leur permettant de couper, filtrer et censurer Internet. N’oublions pas que le gouvernement français n’est pas un ami d’Internet, comme nous avons pu en prendre acte en 2011. Leur usage pour faire face à la contestation n’est plus à craindre : il est là. De là à se dire que ces techniques pourraient se généraliser à travers le monde, il n’y a qu’un pas.

Le temps qui passe

Et quand toute la bonne volonté de la terre et des humains n’y suffit pas, le temps se chargera de dégrader et de mettre à terre toutes les fibres et tours téléphoniques. Si vous habitez dans une région du monde où l’investissement dans les réseaux des télécoms est marqué par des politiques racistes, ou une forte ségrégation sociale, le temps entre deux rénovations peut suffire à vous exclure du réseau. N’oublions pas que seulement la moitié de la population mondiale a accès à Internet, et que cela reste très cher dans un certain nombre de régions du monde.

Ce tour d’horizon nous permet de voir ce à quoi nous avons affaire. Réseau omniprésent et d’une importance critique, internet n’en n’est pas moins fragile, et fluctuant.

Il convient que nous nous attardions un peu plus sur les capacités des institutions à couper internet. C’est sur elles que nous allons diriger notre action, vu la difficulté pour nous à prévenir les catastrophes venues d’ailleurs.

C’est principalement à elles que nous aurons à faire face, dans une forme capitalistique ou étatique, à moins que vous ne songiez sérieusement à vous lancer dans la chasse aux requins. (C’est une mauvaise idée.)