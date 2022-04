Un groupe secret financé par Soros travaille en coulisses avec l’administration Biden sur la politique, selon des documents

Governing for Impact (GFI), le groupe secret, se vante dans des mémos internes d’avoir mis en œuvre plus de 20 points de son programme de réglementation, alors qu’il travaille à inverser les déréglementations de l’ère Trump en se concentrant sur les questions d’éducation, d’environnement, de soins de santé, de logement et de travail.

« Open Society est fière de soutenir les efforts de Governing for Impact pour protéger les travailleurs, les consommateurs, les patients, les étudiants et l’environnement américains par le biais d’une réforme politique », a déclaré Tom Perriello, directeur exécutif des Open Society Foundations de Soros, à Fox News Digital.

« Leur travail donne une voix aux personnes souvent négligées dans un environnement réglementaire trop souvent dominé par les intérêts des entreprises », a-t-il poursuivi. « Notre soutien au travail de Governing for Impact est publiquement disponible sur notre site web et nous sommes transparents quant à notre enthousiasme pour leurs victoires en faveur des travailleurs et des familles américaines. »

GFI, cependant, s’efforce de rester secret. Il est invisible pour les moteurs de recherche Internet comme Google (un « Govern for Impact » sans rapport est le seul groupe qui apparaît dans une recherche). Aucun rapport ou communiqué de presse ne fait état de son existence, si ce n’est une mention de son fonds d’action connexe dans un précédent article de Fox News sur le réseau d’argent noir de 1,6 milliard de dollars géré par Arabella Advisors, auquel il est rattaché.

Mais alors que le groupe tentait de dissimuler ses opérations, il s’est mis en quête de talents sur le site Web de la faculté de droit de Harvard, qui a pu être découvert. L’annonce, qui n’apparaît plus sur le site, concernait des stages en politique juridique.

Lire la suite :

https://www.aubedigitale.com/un-groupe-secret-finance-par-soros-travaille-en-coulisses-avec-ladministration-biden-sur-la-politique-selon-des-documents/