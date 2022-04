Un service secret allemand opère 17 000 modifications sur Wikipedia

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung révèle que l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) —qui supervise aussi bien les données internet des services secrets extérieurs (Office fédéral de la sécurité de l’information - BND) que des services intérieurs (Bundesverfassungsschutz — BfV— a opéré 17 000 modifications sur le site Wikipedia.

On savait déjà que Wikipedia est supervisé au niveau mondial par un groupe d’« anciens » agents du MI6 britannique et que le gouvernement israélien modifie tous les articles relatifs à l’histoire, aux pays et aux acteurs du Moyen-Orient, mais le quotidien révèle que des fonctionnaires allemands y ont placé leur propre idéologie.

Ainsi ont-ils modifié non seulement des articles relatifs à des enjeux politiques (comme la question de l’approvisionnement en gaz russe), mais aussi contre diverses personnalités et contre les journalistes en général.