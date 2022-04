Une monstrueuse comète de 130 kilomètres de diamètre se dirige vers nous

Son étude permettra d’en apprendre davantage sur la formation et l’évolution du Système solaire

À l’aide des clichés et données du télescope spatial Hubble, des astronomes ont pu déterminer de façon précise le diamètre d’une comète massive se dirigeant dans notre direction. Vieille de 4 milliards d’années, celle-ci ne constitue heureusement pas une menace directe.

Les comètes, qui comptent parmi les plus anciens objets du Système solaire, ont été expulsées sans ménagement de ce dernier lors d’une partie de flipper gravitationnel entre les planètes massives externes. Ces corps glacés ont élu domicile dans le nuage de Oort, un vaste réservoir de comètes encerclant le Système solaire et s’étendant sur des milliards de kilomètres.

Si leur queue, ou chevelure, peut s’étendre sur plus d’un million de kilomètres, le noyau de ces dernières en mesure généralement moins de dix de large. Dépassant de très loin ces mensurations, la comète se dirigeant vers le Système solaire, récemment décrite dans The Astrophysical Journal Letters, possède un diamètre d’environ 129 kilomètres, ce qui fait d’elle la plus massive jamais observée.