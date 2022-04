USA / Ukraine: ces enfants qui n'arrivent pas

Les autorités américaines ont agi conformément à une loi de 2008 qui prévoit que les enfants qui traversent la frontière méridionale sans leurs parents et sont considérés comme « non accompagnés » doivent être placés dans des centres d’accueil publics et faire l’objet d’un dépistage des signes de traite des êtres humains. Leur accompagnateur adulte doit également faire l’objet d’un contrôle avant toute réunification, selon la loi. La loi visait principalement à protéger les enfants du Mexique et d’autres pays d’Amérique centrale, qui fuient souvent la violence des gangs dans leur pays.

Liza s’est également étendue sur les conditions dans lesquelles elle aurait été retenue à la frontière, affirmant que les agents avaient confisqué son téléphone, ses bagages, son livre et ses lacets de chaussures. L’adolescente a affirmé qu’elle avait dû partager une cellule avec 25 autres femmes et enfants, dormant à même le sol avec pour seule couverture de fines feuilles d’aluminium.

Les cas concernent tous des mineurs, qui ne pouvaient pas voyager avec leurs parents mais ont été confiés à des frères et sœurs plus âgés, des parents ou des amis de la famille pour faire le voyage vers l’Amérique.

Les cas concernent tous des mineurs, qui ne pouvaient pas voyager avec leurs parents mais ont été confiés à des frères et sœurs plus âgés, des parents ou des amis de la famille pour faire le voyage vers l’Amérique.Les séparations auraient eu lieu alors que les tuteurs disposaient de tous les documents notariés nécessaires attestant que les enfants leur avaient été remis volontairement par leurs parents.

Selon le journal, les autorités ont assuré aux assistants des enfants que les contrôles, visant à s’assurer que les mineurs ne font pas l’objet d’un trafic, ne prendraient que quelques jours, mais les enfants ont apparemment fini par disparaître du système pendant des semaines et ont été transférés dans des refuges aux États-Unis.

« Ils nous ont dit que nous serions séparés pendant un ou deux jours », a déclaré au New York Times Iryna Merezhko, qui a voyagé avec le fils de sa sœur, Ivan, âgé de 14 ans. Cela s’est produit au début du mois d’avril, mais le couple n’a toujours pas pu se réunir à ce jour. Il a fallu à Mme Merezhko beaucoup d’efforts pour découvrir que le garçon avait été transféré dans un refuge pour enfants en Californie.

La femme a déclaré que la mère du garçon, restée en Ukraine, lui avait déjà dit qu’elle regrettait d’avoir envoyé Ivan en Amérique. « Au moins, nous saurions où il se trouve s’il était resté avec nous », a-t-elle déclaré.

Une histoire similaire est arrivée à Molly Surazhsky, qui a accompagné la fille de son amie proche, Liza Krasulia, 17 ans. L’adolescente, qui avait été retenue par les autorités frontalières le 30 mars, avait été transférée dans un refuge du Bronx, à New York. Le traitement de sa demande a duré trois semaines, Surazhsky devant remplir de nombreuses pages de documents pour que la jeune fille puisse enfin lui être remise. « Ils font en sorte que les enfants se sentent comme des prisonniers », a-t-elle insisté.

Liza s’est également étendue sur les conditions dans lesquelles elle aurait été retenue à la frontière, affirmant que les agents avaient confisqué son téléphone, ses bagages, son livre et ses lacets de chaussures. L’adolescente a affirmé qu’elle avait dû partager une cellule avec 25 autres femmes et enfants, dormant à même le sol avec pour seule couverture de fines feuilles d’aluminium.

Les autorités américaines ont agi conformément à une loi de 2008 qui prévoit que les enfants qui traversent la frontière méridionale sans leurs parents et sont considérés comme « non accompagnés » doivent être placés dans des centres d’accueil publics et faire l’objet d’un dépistage des signes de traite des êtres humains. Leur accompagnateur adulte doit également faire l’objet d’un contrôle avant toute réunification, selon la loi. La loi visait principalement à protéger les enfants du Mexique et d’autres pays d’Amérique centrale, qui fuient souvent la violence des gangs dans leur pays.

Erika Pinheiro, du groupe de soutien aux migrants Al Otro Lado, a déclaré au journal que, lors de l’évacuation d’Afghanistan l’année dernière, les enfants ont été librement autorisés à entrer dans le pays avec des « soignants non parentaux ». Mais Washington n’a apparemment pas fait d’exception similaire pour les Ukrainiens, bien qu’il ait promis auparavant de tout faire pour aider les réfugiés de ce pays.

Le filtrage à la frontière est nécessaire, mais il doit être correctement organisé, a déclaré au New York Times Casey Revkin, cofondateur de l’ONG Each Step Home. « Le gouvernement pourrait envoyer des travailleurs sociaux à la frontière pour vérifier le lien familial et éviter le traumatisme de séparer ces enfants, qui ont traversé tant d’épreuves, de leurs soignants », a-t-elle déclaré.

S’exprimant devant l’ONU mardi, l’envoyée américaine Linda Thomas-Greenfield a souligné que les États-Unis « accueillaient » jusqu’à 100 000 Ukrainiens sur leur territoire et finançaient les efforts visant à soutenir tous ceux qui ont fui l’Ukraine.