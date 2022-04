Vaccin : Moderna rappelle près de 800.000 doses après la découverte d'un moustique dans un flacon

765.000 doses de vaccin anti-Covid inutilisables à cause... d'un moustique. Le laboratoire Moderna a été contraint de rappeler l'intégralité d'un lot expédié en janvier dernier en Norvège, en Suède, en Pologne, au Portugal ainsi qu'en Espagne après la découverte d'un "corps étranger" à l'intérieur d'un flacon dans un centre de vaccination de Malaga, en Andalousie. Si l'Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) n'a pas mentionné plus de détails sur l'incident lors de l'annonce du retrait, vendredi dernier, des sources sanitaires ont, depuis, confirmé au journal El Pais que l'insecte en question était bien à l'origine de cette mesure de "précaution".