1er mai: La street medic soignait les manifestants un marteau dans le sac

Cette manifestante est en garde à vue depuis dimanche, et elle était déjà connue des services de police pour des faits de violences en 2020 et 2021. On en sait un peu plus sur son profil grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. Se dessine le portrait d'une mère de famille, antivax, contre le port du masque pour les enfants, soutien de la France insoumise. Cette ancienne infirmière de 38 ans a manifesté avec les "gilets jaunes", puis contre l'obligation vaccinale des soignants.

Elle était d'ailleurs interrogée pendant la manifestation du 31 juillet dernier par TF1. "J'ai démissionné, parce que j'estime qu'on n'a pas à nous faire du chantage", disait-elle. Interpellée dimanche après-midi, elle était toujours en garde à vue lundi soir. Une enquête pour outrage, rébellion et violences sur une personne chargée d'une mission de service public a été ouverte. La manifestante encourt 3 ans de prison.