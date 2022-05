"2000 mules", un documentaire sur la fraude électorale à l’élection américaine de 2020

Alors que les élections de mi-mandat pour renouveler une partie des sénateurs et membres du Congrès approchent, avec leur lot de nouveaux candidats menant campagne dans chaque État, les investigations sur les fraudes électorales de novembre 2020 se poursuivent.

La persévérance de certains patriotes américains bien décidés à faire éclater la vérité sur les résultats des élections est d’autant plus remarquable que la plupart semblent avoir jeté l’éponge face à l’insuffisance de preuves et à l’inertie du système judiciaire.

Trafic organisé de bulletins de vote illégaux

Certains événements ont pourtant apporté des preuves irréfutables sur la manipulation à distance des votes via les machines Dominion. Les algorithmes utilisés ont été décryptés par les experts et la réalité de cyberattaques venant de pays étrangers a été également prouvée et présentée lors du séminaire organisé par Mike Lindell en août 2021. Malheureusement, ces manœuvres frauduleuses sont d’une telle ampleur qu’elles remettent en cause certains hauts responsables de la Maison-Blanche que ce soit au Pentagone, au FBI, au ministère de la Justice, et au sein du management des agences du renseignement comme la CIA ou la NSA.

Après des mois de tentatives pour convaincre les législateurs des États concernés de conduire des investigations officielles et de faire dé-certifier les résultats, ces actions se sont heurtées à des murs d’impuissance ou se sont enlisées.

On se souvient de l’audit de plus de deux millions de bulletins de vote effectué pour le comté de Maricopa en Arizona il y a un an. Une délégation d’élus républicains de Pennsylvanie et de Géorgie s’étaient déplacés à Phoenix pour constater la qualité du travail effectué et lancer des opérations similaires dans leurs États respectifs. Karen Fann, la présidente du Sénat, très déterminée depuis le début des contestations, avait signé l’assignation permettant de conduire cet audit malgré de fortes oppositions au sein de l’administration. Elle a finalement remis le rapport d’audit au procureur général Mark Brnovich qui s’est empressé de… le classer. A-t-elle été menacée, ainsi que sa famille, selon les pratiques des cartels mafieux ? C’est possible, car après la présentation officielle du rapport d’audit, la conclusion était sans appel : il fallait faire décertifier les résultats des élections présidentielles en Arizona.

« 2000 mules », documentaire sorti en salle et en ligne le 7 mai 2022, expose des pratiques de fraude beaucoup plus terre à terre typiques des cartels du crime organisé. Tout comme les cartels de la drogue payent des « mules » pour transporter la marchandise d’un point A à un point B, ces mules ont été payées pour récupérer des bulletins de vote dans des associations et autres points de collecte, puis les déposer dans les urnes électorales, par petits paquets de quelques bulletins.

Rappelons que, grâce à l’épidémie de Covid-19, de nombreux États ont encouragé le vote par correspondance plusieurs semaines avant l’élection de novembre 2020. CTCL, ONG financée par Mark et Priscilla Zuckerberg, a contribué à hauteur de 400 millions de dollars pour assurer la sécurité des élections de 2020, finançant notamment l’envoi de bulletins par correspondance, la « collecte » de bulletins et l’installation de nombreuses urnes électorales, en priorité dans les comtés démocrates.

Une association citoyenne mène l’enquête

True the vote, l’association au cœur de ces investigations, a été fondée par Catherine Engelbrecht en 2009. Dans la tradition des pionniers américains, cette mère de famille texane à la tête d’une entreprise familiale, s’est engagée corps et âme pour restaurer l’intégrité électorale dans son pays. Pour elle, le principal mensonge est tout simplement que l’élection présidentielle de 2020 était fiable et sécurisée. Elle a mis au point un site pour récolter les vidéos et messages des lanceurs d’alerte ayant constaté des irrégularités dans la procédure électorale quel que soit l’État, puis constitué une équipe d’experts pour repérer et pister les mules via leurs téléphones mobiles dans les cinq États clés. La hotline du site a été sollicitée en masse par les Américains sceptiques quant au déroulement et aux résultats des élections.

D’après les recherches menées avec Gregg Phillips, ancien directeur des services sociaux du Mississippi qui s’est spécialisé dans l’examen des procédures électorales, au moins 7% des bulletins par correspondance ont été falsifiés. La technique est la même que celle déjà exposée par le Dr Douglas Frank, elle se base sur des listes électorales périmées permettant de faire voter de faux électeurs, décédés ou qui ont déménagé.

Le documentaire se consacre au trafic des bulletins de vote collectés via les urnes électorales dans les cinq États clés : l’Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, mais cela ne signifie pas que des fraudes similaires n’ont pas été perpétrées dans d’autres États.

Dans chaque État, plusieurs organisations - des ONG s’occupant de citoyens à faibles revenus, de personnes âgées ou dépendantes, des centres sociaux dans les communautés hispaniques et afro-américaines, des églises - collectent des bulletins de vote, alors même que la loi l’interdit. Pour chaque comté ciblé, Truethevote a demandé et obtenu de la part des administrations les images officielles des vidéos de surveillance des urnes électorales. Ces images ont permis de repérer le trafic de bulletins de vote et d’identifier les mules commettant leur forfait. L’équipe a combiné les allées et venues de ces mules avec les données de géolocalisation de leurs mobiles. Un minimum de cinq passages a été retenu, du point de collecte des bulletins illégaux vers une urne électorale.

La technologie au service de la détection des fraudes

Après avoir repéré et analysé les passages successifs des mules dans chaque comté sélectionné, l’association a acheté 10 trillions de ces données géospatiales disponibles sur le marché et qui sont collectées à partir des téléphones mobiles. Ces pings sont envoyés par les diverses applications sous forme de signaux plusieurs fois par minute. Ils sont récupérés par les géo-satellites et analysés pour former des modèles de comportement décryptant l’utilisation de nos mobiles. Souvenons-nous que lorsque les applications sont gratuites, nous les payons de fait en devenant nous-mêmes le produit. Ces apps émettent des informations sur la géolocalisation, les comportements d’achat et de partage d’informations ainsi que leur timing ; elles sont acquises et utilisées régulièrement par de nombreuses entreprises pour marqueter leurs produits et services, par la police, les agences gouvernementales, le FBI etc.

En combinant les coordonnées des urnes de collecte avec celles des mobiles des mules faisant la tournée d’ONG pour collecter les bulletins de vote illégaux, puis les distribuer dans plusieurs urnes, les résultats obtenus sont édifiants dans leur amplitude.

2 000 mules dans trois États renversent l’élection

En se basant sur 2000 mules identifiées par Truethevote (leurs numéros de mobiles étant connues, leurs noms le sont également et pourront être remis à la justice en temps voulu), chaque mule a effectué une tournée de 38 urnes électorales, et y a déposé en moyenne 5 bulletins soit un total de 380 000 votes frauduleux.

Les mules ayant déposé moins de 5 bulletins de vote et effectué une tournée de moins de dix urnes électorales n’ont pas été retenues dans ces calculs. Donc en tenant compte uniquement de ces données conservatrices, les résultats de l’élection s’inversent déjà dans trois États clés :

• La Géorgie avec 250 mules ayant livré 30 000 votes illégaux, soit près de trois fois la marge de 12 000 voix qui sépare les deux candidats, bascule pour Trump avec ses 16 grands électeurs,

• L’Arizona avec 200 mules ayant livré 20 000 votes illégaux, soit 2 fois plus que la marge de 10 000 voix qui sépare les deux candidats, bascule pour Trump avec ses 11 grands électeurs,

• La ville de Philadelphie en Pennsylvanie totalise à elle seule 1 100 mules ayant déposé chacune en moyenne cinq bulletins dans 50 urnes, soit 275 000 votes illégaux, plus de trois fois la marge entre Trump et Biden, et ses 20 grands électeurs reviennent à Trump lui donnant déjà la victoire.

En réalité, Truthevote a suivi et identifié plus de 54 000 mules dans les cinq États. Cette activité criminelle organisée a permis d'incorporer aux résultats 810 000 bulletins de vote frauduleux, qui, une fois ouverts et séparés de leurs enveloppes, ne peuvent plus être tracés. Rappelons qu’aux États-Unis l’électeur appose sa signature sur l’enveloppe. Une des vidéos du film montre une mule retourner dans sa voiture pour « signer » chaque enveloppe qu’elle va ensuite enfourner dans l’urne. Sur cette base de calcul, Trump a gagné les élections dans ces cinq États clés totalisant 305 voix contre 255 pour Biden. Comme l’avait dénoncé Donald Trump et comme l’avait aussi montré Mike Lindell.

Les médias mainstream ont eu beau garder le silence et répété comme un mantra « les élections de 2020 ont été les plus fiables de l’histoire électorale américaine », les faits sont là : des fraudes coordonnées et systématiques ont bien eu lieu dans chacun des États clés.

Le documentaire a rapporté plus d’un million de dollars au cours de ses 12 premières heures de streaming sur Rumble et Locals. Comme l’affirme le producteur du film Dinesh D’Souza, « sans des élections libres et justes, nous ne sommes plus une démocratie, nous sommes un cartel criminel qui se fait passer pour une démocratie ».

Espérons que certains juges courageux, car il faut du courage et de la détermination pour agir malgré les menaces, oseront convoquer ces mules et les interroger pour enfin juger ces fraudes intervenues dans tous les États clés. Il y va effectivement de la survie de la démocratie.