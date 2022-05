Bill Gates : « Les vaccins sont imparfaits »

par Thémistoclès.

« Les vaccins sont imparfaits à 2 égards très importants :

… ILS NE BLOQUENT PAS L’INFECTION… l’autre chose est la DURÉE… »

NON, NON, NON … et NON !

Ce n’est pas possible !

Ce type n’a pas pu dire ça !

Il n’a pas pu reconnaitre, même implicitement, qu’il était FOU !

D’abord parce qu’un Fou ne sait pas qu’il est Fou.

Ensuite : comment peut-on avouer qu’on s’est trompé de A jusqu’à Z ?

Surtout en n’ignorant rien des magouilles des labos, et en persévérant, et en allant au bout de l’horreur ?

Dans ce cas-là, on ferme sa gueule car l’AVEU est pire que le MENSONGE.

Et en plus il avoue qu’il ESPERAIT que le vaccin serait efficace ! ! !

Mais quand il bidouillait MS-DOS ou développait Windows : il ne faisait pas de tests ?

Quand on crée un Progiciel, il y a une palanquée de Tests auxquels on ne peut échapper : Test du programmeur lui-même, Tests de cinématique des écrans, Tests des utilisateurs, Tests fonctionnels, Tests correspondant à des scénarios de tests ie des coïncidences d’événements improbables mais statistiquement inéluctables …

Alors quand ce FOU déclame qu’il ESPÉRAIT que le vaccin serait efficace, tout en l’imposant au monde entier alors que les TESTS de la Phase-3 commençaient à peine et qu’ils doivent normalement durer au moins 4 ans …

Alors, on se dit qu’il faut inventer un mot nouveau pour désigner cette FOLIE CONSCIENTE VOLONTAIRE.

Moi, je ne vois que CRIME CONTRE L’HUMANITÉ.