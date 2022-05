Bill Gates prévient que « nous n’avons pas vu le pire de la pandémie de covid »

Le milliardaire philanthrope a déclaré que la pandémie est loin d’être terminée. « Nous courons toujours le risque que cette pandémie génère une variante qui serait encore plus transmissible et encore plus fatale », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au Financial Times.

MSN rapporte : Gates, l’une des personnes les plus riches du monde, a écrit un livre intitulé « Comment prévenir la prochaine pandémie ».

Il préconise la création d’une équipe d’experts internationaux – allant des épidémiologistes aux modélisateurs informatiques – pour identifier les menaces et améliorer la coordination internationale.

Il appelle également à la création d’une équipe mondiale de réponse aux épidémies, gérée par l’Organisation mondiale de la santé, et estime que des investissements supplémentaires sont indispensables.

« Il me semble fou que nous puissions ne pas regarder cette tragédie et ne pas, au nom des citoyens du monde, faire ces investissements », a-t-il déclaré.

Tout en reconnaissant que la guerre en Ukraine domine l’agenda international à l’heure actuelle, il a ajouté : « La somme d’argent impliquée est très faible par rapport aux bénéfices et ce sera un test : les institutions mondiales peuvent-elles assumer de nouvelles responsabilités de manière excellente ? »

Une pandémie est un sujet sur lequel Gates met en garde depuis des années, ayant donné un TED Talk en 2015 sur la menace d’un super-virus.

« Si la pandémie n’était pas arrivée, cela aurait été un TED Talk assez obscur », a déclaré Gates au Times.

« Maintenant, il a été visionné 43 millions de fois ».

« La vie moderne n’aide pas non plus », a-t-il ajouté. « Tous ceux qui travaillent dans le domaine des maladies infectieuses ont juste cette peur des virus respiratoires transmissibles par l’homme. Plus les gens voyagent et plus l’interaction entre les espèces sauvages et les humains est forte, plus le risque de maladies zoonotiques de type inter-espèces augmente. »

