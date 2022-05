Covid-19: 10 doses de rappel seraient prévues

Lors de l’émission TPMP du 13 mai 2022, l’animateur Benjamin Castaldi a fait des révélations stupéfiantes concernant le chemin de croix vaccinal auquel vont devoir se soumettre — ou pas — les Français. « Ça n’a pas été annoncé. Mais c’est dans les logiciels des infirmières et des médecins. On va aller jusqu’à dix doses de rappel. Alors, je vous donne un scoop, j’ai eu cette info d’une personne bien placée […] et en fait là, on est à quatre doses et, en fait, on va aller jusqu’à dix, un rappel tous les trois mois. »

Si Olivier Véran ne veut pas réintégrer les 15 000 soignants, c’est qu’elles ne seront pas réintégrables au vue de l’avenir qu’il prépare aux Français, si l’on en croit le scoop de l’animateur Benjamin Castaldi.

Le Média en 4-4-2