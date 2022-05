Résumé (Extrait du livre feuilletable sur notre librairie) :

La crise liée à la Covid-19 a mis en lumière de sérieux problèmes de désinformation venant d’Internet mais aussi parfois, contre toute attente, de l’UE, de l’OMS et de la France, toutes trois mises sous pression par les lobbies de puissants groupes pharmaceutiques et cabinets de conseil.

Ainsi, plusieurs informations relayées au public se sont avérées inexactes.

Plus inquiétant, certaines études scientifiques essentielles ont été ignorées et des conflits d’intérêts ont été découverts, installant un sentiment de méfiance dans l’esprit de nombreux citoyens.

Face à ce manque de clarté, le journaliste Jean-Loup Izambert et l’écrivain-essayiste Claude Janvier sont allés à la rencontre de spécialistes de tous bords (médecins, chercheurs, avocats, journalistes, élus, associations…) pour apporter des réponses précises et sourcées à 40 questions que se posent les Français.

par Jean-Loup Izambert et Claude Janvier.

Quelle est la dangerosité réelle du virus Covid-19 ? Les test PCR sont-ils fiables ? Combien ont-ils coûté à la France ? Le cabinet McKinsey a-t-il contribué à élaborer le plan de vaccination en France ? Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas favorisé les traitements contre la covid-19 ? Le port du masque est-il efficace ? Quel est le bénéfice/risque des vaccins à ARNm ?

Sont-ils vraiment sans effet secondaire ? Le Passe vaccinal est-il justifié ? Comment se défendre légalement face à certaines mesures gouvernementales ?

Retrouvez toutes les réponses et bien d’autres questions dans « Covid-19 : Le bilan en 40 questions », ainsi que des informations pratiques et juridiques pour faire respecter ses droits dans un contexte législatif parfois abusif.

L’idée du livre

Démontrer que de nombreuses informations communiquées par l’Union européenne, l’Organisation mondiale de la Santé et la France durant la crise sanitaire étaient fausses, tronquées ou contradictoires. Or, celles-ci ont pourtant été relayées massivement par les médias grand public, créant peur et confusion dans l’esprit de la population.

Apporter aux lecteurs des informations scientifiques, juridiques ou pratiques liées à la Covid-19 sous la forme de 40 questions-réponses appuyées par des interventions de nombreux spécialistes.

L’enquête

Afin de porter à la connaissance des lecteurs des faits dissimulés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le pouvoir politique et des administrations, les auteurs ont fait le choix délibéré de publier de nombreux extraits de travaux référencés : études de chercheurs, avis de médecins spécialisés, rapports d’analystes et de centres de recherches, enquêtes de journalistes scientifiques et d’investigation, analyses d’associations, communications de l’OMS, de l’Union européenne, d’administrations et d’organisations, interventions et interviews d’avocats, d’élus, de syndicalistes…

Cette enquête sur ceux qu’ils qualifient de « faussaires de la science » est émaillée de nombreuses sources d’informations. Plus qu’un livre de réinformation, « Covid-19 : Le bilan en 40 questions » se veut également un livre pour la réflexion. Ainsi, de nombreuses réponses présentées sous la forme de fiches sont suivies d’une rubrique « En savoir plus ». Celles-ci donnent au lecteur de nouvelles sources pour compléter son information.

De même, les auteurs publient des informations juridiques émises par des avocats et des associations pour permettre aux lecteurs de se défendre contre les atteintes à leurs droits.

Sommaire

– Préface : Démêler le vrai du faux

– Le virus SRAS-CoV-2 et ses variants

1. Qu’est-ce que le virus SRAS-CoV-2 ?

2. Comment le virus SRAS-CoV-2 se transmet-il ?

3. Quels sont les symptômes de la covid-19 ?

4. Le virus et sa maladie covid-19 sont-ils vraiment dangereux ?

5. Les mesures gouvernementales sont-elles justifiées ?

6. Le ministère de la Santé diffuse-t-il de fausses informations ?

7. Quel est le risque lié à la covid-19 ?

8. Les mutations rendent-elles le virus plus dangereux ?

9. Qu’est-ce que le taux d’incidence ?

– Les tests RT-PCR

10. Qu’est-ce que le test RT-PCR ?

11. Comment fonctionne le test RT-PCR ?

12. Le résultat d’un test RT-PCR est-il fiable ?

13. Combien coûte ce dépistage approximatif et sans limite ?

14. D’où vient la tromperie sur le test RT-PCR ?

15. Qui a fait adopter le test PCR à l’OMS ?

16. Actions en justice contre le test RT-PCR

– La pandémie Covid-19

17. Pourquoi la France a-t-elle été démunie face à la Covid-19 ?

18. À quoi sert le Conseil scientifique Covid-19 ?

– Le port du masque

19. Le port du masque protège-t-il ?

20. Quels dangers à porter le masque ?

– Le médicament qui soigne de la Covid-19

21. Le médicament Ivermectine soigne-t-il de la Covid-19 ?

22. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas favorisé les traitements contre la Covid-19 ?

– Les vaccins, les produits à ARNm et la vaccination

23. Le plan de « vaccination » de l’Union européenne est-il dangereux ?

24. Qui a décidé du plan de « vaccination » en France ?

25. Quelles différences entre des produits à ARNm et des vaccins ?

26. Pourquoi les « vaccins » à ARNm sont-ils inachevés ?

27. Que se passe-t-il autour du vaccin français ?

28. Faut-il se faire vacciner contre la Covid-19 ?

29. Qu’en est-il vraiment du ratio bénéfice/risque ?

30. Les « vaccins » à ARNm sont-ils dangereux ?

31. Quels risques à se faire « vacciner » avec des produits à ARNm ?

32. Les effets secondaires des « vaccins » à ARNm sont-ils bien connus ?

33. L’injection de produits à ARNm aurait-elle du être stoppée ?

– Gouvernement et fabricants de produits à ARNm

34. Pourquoi les fabricants de ces « vaccins » sont-ils déchargés de leurs responsabilités ?

35. Combien coûtent les mesures gouvernementales ?

– La pandémie disparaît

36. Où en est la « pandémie » à la fin de l’année 2021 ?

– S’opposer au passe sanitaire et faire respecter ses droits

37. Le passe vaccinal est-il justifié ?

38. Comment se défendre face aux mesures gouvernementales ?

39. Forces de l’ordre : comment faire respecter ses droits ?

40. Pourquoi les dirigeants français sont-ils cités devant la Cour pénale internationale ?

