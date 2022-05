Découverte d’un gouffre géant abritant une forêt primitive en Chine

UN « PUITS CÉLESTE » GÉANT

Le plus impressionnant de ces 19 gouffres reste sans conteste celui situé près du village de Ping’e dans le comté de Leye, qui mesure près de 190 mètres de profondeur et plusieurs centaines de large (de quoi engloutir un pâté de maisons de Manhattan, gratte-ciels compris). En mandarin, de telles formations géologiques sont appelées « tiankengs », ou « puits célestes », et un tel nom semble dans ce cas on ne peut plus approprié.

À la suite d’une longue descente ayant impliqué un rappel de 100 mètres suivi d’une marche éprouvante jusqu’au fond du gouffre, les chercheurs y ont découvert une forêt primitive luxuriante, dont certains arbres atteignent 40 mètres de haut, qui pourrait bien abriter de nouvelles espèces végétales et animales.