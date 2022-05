Des archéologues découvrent les traces d’une ancienne civilisation amazonienne

L’impressionnant réseau urbain récemment découvert en Bolivie comprenait de nombreux réservoirs, de longues chaussées surélevées, des postes de garde et de vastes colonies, établies par l’énigmatique civilisation précolombienne Casarabe , ayant occupé la région entre 500 et 1400 de notre ère.

Ayant précédemment été utilisée pour révéler des dizaines de camps romains en Espagne , ainsi que d’anciens sites cérémoniels dans le sud du Mexique , la technologie LiDAR génère un grand nombre d’impulsions laser par seconde. En calculant le temps que mettent ces dernières pour se répercuter sur les objets environnants ou le sol et revenir à l’émetteur, les chercheurs peuvent déterminer précisément l’élévation du sol, et ainsi identifier les vestiges d’anciennes infrastructures humaines difficilement décelables à l’œil nu.

S’étendant sur des centaines d’hectares, les deux principaux sites de peuplement (Landivar et Cotoca) étaient entourés de remparts et comportaient des structures civiques et cérémonielles élaborées, de larges plateformes et des pyramides coniques de 21 mètres de haut.