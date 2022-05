Des responsables de la santé affirment que les chiens pourraient être à l’origine de l’épidémie d’hépatite chez les enfants

Les chiens de compagnie font l’objet d’une enquête comme cause potentielle d’une mystérieuse épidémie d’hépatite chez les jeunes enfants du monde entier.

Les responsables de la santé ont affirmé qu’un nombre « élevé » d’enfants âgés de 10 ans et moins sont issus de familles possédant des chiens ou ayant été « exposées » à ces derniers.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui est chargée de découvrir pourquoi des dizaines d’enfants ont développé ce type inhabituel de maladie du foie, a déclaré que « la signification de cette découverte est en cours d’exploration ».

Le Daily Mail rapporte : Les experts ont déclaré que le lien était « un peu tiré par les cheveux » étant donné que la possession de chiens est très répandue au Royaume-Uni.

Entre-temps, les autorités ont révélé aujourd’hui que 18 autres jeunes ont été frappés par la maladie, ce qui porte le total pour le Royaume-Uni à 163 depuis janvier. Onze d’entre eux ont dû subir une transplantation du foie.

Selon les chiffres, près de 300 cas ont été détectés dans le monde. Un décès a été confirmé, tandis que quatre sont en cours d’investigation. Mais aucun d’entre eux ne se trouve au Royaume-Uni.

Les scientifiques sont restés perplexes quant à la cause de la maladie, les virus habituels de l’hépatite A, B, C, D et E étant exclus des résultats des tests de laboratoire.

Les responsables de la santé pensent que le coupable pourrait être un adénovirus. Cependant, les investigations sont en cours car ils provoquent généralement des rhumes et des gastro-entérites.

Deux souches d’adénovirus sont connues pour infecter les chiens, dont une qui provoque une hépatite infectieuse. L’autre est l’un des agents pathogènes qui déclenchent la « toux de chenil ».

Les trois quarts des 163 enfants britanniques atteints d’hépatite ont été testés positifs aux adénovirus, selon une analyse.

Mais l’UKHSA a admis qu’il était possible que les autres aient également été atteints du virus en raison de la manière dont les tests sont effectués.

Certains des cas négatifs n’avaient recherché l’adénovirus que dans des échantillons respiratoires et fécaux, alors qu’il est principalement détecté dans le sang.

Les universitaires pensent que les confinements ont pu affaiblir l’immunité des enfants et les rendre plus sensibles au virus.

Mais l’UKHSA a également reconnu qu’une vague d’adénovirus « exceptionnellement importante » pourrait expliquer pourquoi l’affection apparaît plus fréquemment que prévu, ou qu’elle pourrait même être due à une forme mutée d’adénovirus.

L’hépatite est généralement rare chez les enfants, mais les experts ont déjà repéré plus de cas au Royaume-Uni depuis janvier que ce qu’ils attendraient normalement en un an.

Les cas sont d' »origine inconnue » et sont également graves.

Une autre théorie veut que les enfants aient pu combattre l’adénovirus en même temps que le Covid, ou que la complication soit due à un long Covid.

Cependant, les autorités sanitaires ont exclu le vaccin Covid comme cause possible, car la majorité des enfants britanniques malades n’ont pas été vaccinés en raison de leur jeune âge.