Des scans 3D révèlent le plus grand art rupestre d’Amérique du Nord

Il y a environ 1 000 ans, un groupe d’artistes a gravé des silhouettes sur le plafond d’une grotte située dans ce qui est aujourd’hui l’Alabama. Au cours du millénaire suivant, les gravures ont complètement disparu, recouvertes par de la boue qui s’est accumulée sur les parois de la grotte. Aujourd’hui, ces sculptures ont été révélées comme le plus grand ensemble jamais découvert dans une grotte d’Amérique du Nord.

Image d’entête : pétroglyphe d’une personne. (S. Alvarez/ J. Simek/ Antiquity)

Pétroglyphe d’art pariétal d’une silhouette humaine, de 1,81 mètre de haut. (S. Alvarez/ J. Simek/ Antiquity)

La grotte contient des centaines de peintures réalisées par des indigènes américains, représentant des personnages, des animaux et des formes abstraites, dont une image de 3 mètres d’un serpent à sonnette. Selon les chercheurs, il s’agit de l’endroit le plus riche en art rupestre amérindien du sud-est des États-Unis. Ils pensent que les sculptures ont été réalisées entre le IIe siècle et le Xe siècle.

Pour étudier l’art rupestre historique de la grotte, les chercheurs ont utilisé la photogrammétrie, une technique qui consiste à prendre des centaines d’images numériques afin de créer un modèle virtuel en 3D de l’objectif. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu repérer cinq grandes peintures inconnues jusqu’alors, appelées glyphes, toutes situées dans la zone sombre de la grotte.

Le problème est de voir les peintures. Le plafond de la grotte ne fait que 60 cm de haut. L’équipe de photogrammétrie a pu ‘abaisser’ le sol de la grotte jusqu’à 4 mètres, ce qui est suffisant pour que les motifs complets soient pour la première fois visibles.

Stephen Alvarez travaille à la construction d’un modèle 3D d’art rupestre dans la grotte sans nom du sud-est américain. (Alan Cressler)

La grotte porte le nom peu glamour de « 19e grotte sans nom » (19th Unnamed Cave), afin de protéger son emplacement exact en Alabama des pillards et des spéléologues occasionnels qui pourraient l’endommager. La grotte contient des centaines de glyphes de boue réalisés par les Amérindiens avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord. Ils ont probablement été réalisés à la lumière de torches par des groupes d’au moins deux personnes qui brûlaient des fagots de canne à sucre.

La grotte, découverte pour la première fois en 1998, compte plus de 5 kilomètres de passages souterrains, la plupart des peintures se trouvant dans une grande salle. Les chercheurs ont passé deux mois sous terre à photographier chaque partie du plafond de la chambre à l’aide d’un appareil photo numérique et de lampes LED. Au total, ils ont recueilli 16 000 images.

Un mince placage de boue adhère au plafond de la grotte en raison de ses conditions climatiques. Cela a permis aux artistes de réaliser les glyphes de boue et d’assurer leur conservation pendant une très longue période. Cependant, la date exacte à laquelle les glyphes ont été réalisés n’est pas précise. Les chercheurs estiment qu’ils ont environ 1 000 ans, mais des études complémentaires seront nécessaires.

Pour les chercheurs, les glyphes sont thématiquement similaires aux glyphes et à l’art rupestre d’autres régions d’Amérique du Nord. Ils sont si grands qu’ils n’avaient pas été remarqués auparavant comme des œuvres d’art. Cependant, tous les glyphes n’ont pas encore été répertoriés, il reste donc probablement encore beaucoup de secrets à révéler dans la 19e grotte sans nom.

L’étude publiée dans le journal Antiquity : Discovering ancient cave art using 3D photogrammetry: pre-contact Native American mud glyphs from 19th Unnamed Cave, Alabama et présentée sur le site de l’Ancient Art Archive : Native American Cave Art Over 1000-Years-Old Revealed by 3D Scans.