Klaus Schwab déclare à Davos : Ma « puissante communauté » définit « l’agenda mondial »

Tout se résume à faire confiance au FEM pour trouver les bons résultats et les mettre en œuvre conformément aux instructions, selon Schwab et ses collaborateurs non élus.

Famine, inondations, peste, sécheresse, peste, guerre et rumeurs de guerre. Tels sont les principaux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd’hui et le Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, est l’endroit idéal pour trouver les réponses fournies par les élites mondialistes, a déclaré mercredi son fondateur, Klaus Schwab. Rapport Breitbart :

« Dans un monde de plus en plus fragmenté, de plus en plus divisé, et où de nombreuses organisations multilatérales traditionnelles tendent à dysfonctionner, ou du moins à susciter la méfiance, une plate-forme mondiale fondée sur une coopération informelle, basée sur la confiance et orientée vers l’action, sera toujours plus pertinente, plus importante qu’auparavant », a déclaré Schwab.

Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement participeront à la réunion la semaine prochaine, dont le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, indique le FEM.

Tous prendront l’avion pour passer la semaine dans la luxueuse station de ski avant de rentrer chez eux, comme ils l’ont fait par le passé.

Schwab a prévenu que toute personne cherchant à banaliser l’événement ou à détourner ses messages clés, y compris la grande réinitialisation souvent mentionnée, sera traitée avec mépris.

Les voix contraires ne seront tout simplement pas tolérées.

« L’atmosphère dans laquelle se déroule Davos sera accueillante. Mais elle est aussi du plus grand sérieux », confie-t-il. « Il n’y a donc pas de place pour la frange frivole qui cherche à distraire et à détourner l’attention.

« Et je la condamne de tout cœur, notamment de ceux qui n’ont rien à voir avec le Forum économique mondial, la communauté, et qui viennent juste à Davos pour détourner notre marque. »

John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, sera à Davos avec 17 ministres de l’environnement. La participation d’Alok Sharma, président de la Cop26, est également prévue.

Quarante-trois ministres des finances et 27 ministres du commerce seront également présents.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, devraient également être présentes.